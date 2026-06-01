Haroldo Schneider: “La serie está abierta y vamos a salir a buscarla”

El director técnico celeste analizó la derrota por 1-0 ante Atlético María Grande en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Reconoció los méritos del rival, lamentó la desatención que derivó en el gol y aseguró que su equipo irá a buscar la clasificación el próximo domingo en María Grande.

Tras la derrota por 1 a 0 sufrida este domingo en el estadio Eduardo Stieben Wirth, el entrenador de Cultural de Crespo, Haroldo Schneider, realizó un análisis del encuentro y dejó en claro que la serie sigue abierta de cara a la revancha que se disputará el próximo fin de semana en María Grande.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el DT reconoció el trabajo realizado por Atlético María Grande y señaló que la diferencia se produjo en una acción que habían estudiado durante la semana.

“Nos ganaron bien, hay que decirlo. Nos hicieron un gol en una jugada en la que nos descuidamos. Sabíamos que ellos trabajaban bien la pelota parada”, expresó.

Schneider explicó que el conjunto visitante logró imponer un planteo que complicó el funcionamiento ofensivo de Cultural. “Ellos nos cerraron los caminos desde el principio. Siempre lograron hacer alguna transición cuando perdíamos una segunda jugada y buscaban a los dos muy buenos jugadores que tienen arriba. Nos costó triangular y generar profundidad”, sostuvo.

Respecto al desarrollo del partido, consideró que el primer tiempo fue regular para su equipo y que en el complemento se observó una mejor versión. “Creo que mejoramos un poco en el segundo tiempo, pero en una pelota parada se nos va el partido. Fue un centro bien ejecutado. Era un encuentro que se iba a destrabar con lo mínimo”, analizó.

A pesar del resultado adverso, el entrenador se mostró optimista de cara al desquite. “Es un gol la diferencia, es la mínima. Esto no nos limita a seguir intentando con nuestra idea. El equipo tiene las armas para salir a buscarlo y así va a ser”, afirmó.

Schneider también destacó el nivel de algunas individualidades del elenco visitante, entre ellas la actuación de su arquero, quien respondió en momentos claves. “Ellos tienen cuatro o cinco individualidades muy buenas, el arquero es una de ellas. Nosotros también las tenemos. Por eso digo que fue un partido muy parejo. Incluso por momentos lo dominamos desde la intención”, señaló.

Finalmente, el DT remarcó que la semana estará enfocada en corregir errores y preparar el encuentro decisivo. “No hay otra cosa en la cabeza que trabajar durante la semana, analizar este partido y corregir lo que podamos ver. Vamos a salir con toda la energía y con toda la ilusión, que por cierto es mucha. Ojalá podamos revertir la serie”, concluyó.

Con la derrota por la mínima en casa, Cultural deberá ganar en María Grande para mantener vivo su sueño de avanzar a las semifinales del torneo. La revancha se jugará el próximo domingo, donde el conjunto crespense buscará dar vuelta la historia y seguir en carrera en la Liga de Paraná Campaña.