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‘El Vasco’ Arruabarrena dio el ok para ser el nuevo técnico de Boca

El DT quedó muy cerca de acordar su vínculo con el “Xeneize”, club al que ya dirigió hace una década.
Deportes06 de junio de 2026


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Rodolfo Arruabarrena está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Boca, luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzara con una propuesta formal para que inicie su segundo ciclo al frente del primer equipo.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el “Vasco” daría el visto bueno en las próximas horas, por lo que solo restarían detalles para que el acuerdo quede encaminado y pueda ser anunciado oficialmente por el club.

Arruabarrena aparece como el nombre elegido por Riquelme para suceder a Claudio Úbeda, quien dejó el cargo tras el cierre del semestre y la eliminación de Boca en la Copa Libertadores.

El ex lateral izquierdo ya dirigió al Xeneize entre 2014 y 2016, etapa en la que conquistó el torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año, aunque su ciclo también quedó marcado por las eliminaciones ante River en la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015, consignó Noticias Argentinas._IP__

De concretarse su llegada, Arruabarrena asumirá en un Boca golpeado, necesitado de reconstruir confianza y con el desafío inmediato de ordenar al plantel para la segunda parte de la temporada.

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