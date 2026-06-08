Comienza el segundo ciclo: Arruabarrena asume el mando en Boca junto a un cuerpo técnico de estirpe Xeneize

El misterio en torno al banco de suplentes de Boca llegó a su fin y la comisión directiva Xeneize logró abrochar al reemplazante de Claudio Úbeda de cara a las próximas competencias oficiales.

Tras analizar minuciosamente el ofrecimiento formal que le había acercado la dirigencia a finales de la semana pasada, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena dio el visto bueno definitivo y se convertirá en el nuevo director técnico de Boca Juniors.

Los equipos legales de la institución y los representantes del entrenador ultiman los detalles del contrato para coordinar la presentación oficial ante la prensa, la cual tendrá lugar en las instalaciones de la institución entre los días martes y miércoles de esta semana.

La llegada del ex lateral izquierdo genera un fuerte consenso político y deportivo en la estructura del Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme, debido a la urgente necesidad de encauzar el rumbo del plantel profesional antes del inicio de la pretemporada pautada para mediados de junio en el predio de Ezeiza. Arruabarrena desembarcará en el club acompañado por su grupo de trabajo de absoluta confianza, donde la preparación física estará comandada por un binomio de profesionales de probada trayectoria.

El ayudante de campo principal y mano derecha táctica del "Vasco" será Diego Markic. Trabaja con Arruabarrena desde sus inicios en Tigre (2011) y lo acompañó en Nacional de Montevideo, Boca Juniors, y en todo su periplo por Medio Oriente (Al-Wasl, Shabab Al-Ahli, Al-Sharjah, la Selección de Emiratos Árabes y Al-Shabab).

El otro integrante del cuerpo técnico es Gustavo Roberti y su función es la de de Preparador Físico principal. Él es el encargado de la puesta a punto física del plantel y trabaja con el "Vasco" desde su etapa en el fútbol uruguayo y su anterior ciclo en Boca.

Para el hincha genuino, este desembarco representa la oportunidad de reescribir una historia que tuvo su último capítulo hace una década. La última vez que el "Vasco" dirigió formalmente a Boca Juniors fue en febrero de 2016, cerrando un recordado ciclo de un año y medio que se había iniciado en agosto de 2014 en reemplazo de Carlos Bianchi.

Durante aquella primera experiencia en el banco azul y oro, el estratega comandó setenta y cinco partidos oficiales y logró consagrarse de manera bicampeona durante la temporada 2015, conquistando en forma consecutiva el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina antes de interrumpir su proceso tras una caída futbolística frente a Racing Club.

Desde aquella salida del fútbol argentino, la carrera profesional del director técnico de 50 años se volcó de manera prioritaria hacia el exigente mercado internacional de la península arábiga, sumando valiosas herramientas de gestión en ligas de alta competitividad económica. __IP__

Su última experiencia en el banco de suplentes antes de sellar este retorno a la Argentina se dio al frente del Al-Taawoun de Arabia Saudita, equipo del cual se desvinculó en febrero de 2025 tras dirigir veintinueve compromisos oficiales. Previamente, Arruabarrena también había dejado su sello en la región al comandar los destinos de la Selección de los Emiratos Árabes Unidos durante el proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo, ciclo que concluyó a principios de 2023 tras caer en la instancia de repechaje continental ante el combinado de Australia.

AgenciaNA