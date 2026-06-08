ANMAT: actualizan el código alimentario y fijan nuevos límites de arsénico en el arroz y sus derivados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca incorporaron al ordenamiento jurídico argentino una normativa del Mercosur que actualiza los límites máximos de contaminantes inorgánicos en alimentos y modifica los parámetros aplicables al arsénico en la categoría "arroz y sus derivados, excepto aceite" .

La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 4/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, a través de la cual se incorpora al Código Alimentario Argentino (CAA) la Resolución 18/21 del Grupo Mercado Común (GMC) del Mercosur.

Según la normativa incorporada, para el caso del arsénico se establecen límites máximos de 0,35 miligramos por kilogramo para el arroz descascarado y de 0,20 miligramos por kilogramo para el arroz pulido, dentro del reglamento técnico regional sobre contaminantes inorgánicos en alimentos.

La resolución también sustituye el artículo 156 del Código Alimentario Argentino, que regula la presencia tolerada de distintos elementos metálicos y no metálicos en los alimentos. Entre ellos se encuentran arsénico, plomo, cadmio, mercurio, cobre, zinc, plata y estaño, cuyos límites máximos quedan vinculados al reglamento técnico armonizado en el ámbito del Mercosur.