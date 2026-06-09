Nicolás Bernat destacó la convocatoria y el trabajo organizativo del Provincial U14

El profesor Nicolás Bernat, de la Escuela Municipal de Atletismo de Crespo, realizó un balance altamente positivo del encuentro, destacando especialmente la importante convocatoria alcanzada.

"Fue un lindo número de participantes. Da gusto ver el campo de deportes lleno de gente", expresó durante una entrevista con Estación Plus Crespo, mientras la actividad se desarrollaba en simultáneo en distintos sectores del predio.

Aunque el certamen tuvo como categoría principal a los atletas U14, la jornada también permitió la participación de deportistas de otras edades. Bernat explicó que, al tratarse de una competencia avalada por la Federación Atlética, las marcas obtenidas quedan registradas oficialmente, permitiendo a los competidores buscar clasificaciones para certámenes nacionales e incluso internacionales.

"Hay chicos más chicos, de categoría U12, que vienen a ganar experiencia. También participan atletas U16, U18, U20 y mayores. Incluso algunos aprovecharon para buscar marcas para nacionales o sudamericanos porque les queda mucho más cerca venir a Crespo que viajar a otras ciudades", señaló.

Durante toda la jornada, la actividad fue constante. Las pruebas de pista y campo se desarrollaron de manera simultánea, con competencias de lanzamiento de disco, bala, salto con garrocha, salto en alto, salto en largo y carreras que se sucedían una tras otra.

"Las pistas no paran. Siempre hay una carrera detrás de otra", comentó Bernat, describiendo el ritmo que tuvo la competencia desde las primeras horas de la mañana.

Las premiaciones se realizaron de forma progresiva, a medida que finalizaban las distintas pruebas. La modalidad permitió que muchos deportistas y delegaciones pudieran regresar a sus ciudades una vez concluidas sus participaciones.

La convocatoria incluyó representantes de numerosos puntos de la provincia. Entre las delegaciones presentes hubo atletas provenientes de Villaguay, Colón, Cerrito, Hasenkamp, Paraná y otras localidades entrerrianas, reflejando el carácter verdaderamente provincial del certamen.

"Viene gente de toda la provincia. Al ser un campeonato provincial, los atletas están obligados a participar si quieren estar dentro del circuito federativo", explicó el entrenador.

Además del aspecto competitivo, Bernat valoró especialmente el trabajo colectivo que permitió llevar adelante la organización de un evento de semejante magnitud. En ese sentido, destacó la colaboración de estudiantes del Profesorado de Educación Física, atletas locales y profesores que se sumaron a distintas tareas durante la jornada.

"Vinieron alrededor de 18 chicos del Profesorado de Educación Física y trabajaron muy bien. También contamos con la ayuda de nuestros atletas, que en muchos casos dejaron de competir para colaborar con la organización, y de profesores que hicieron funciones de jueces", indicó.

El dirigente remarcó que detrás de cada prueba existe un importante despliegue humano para garantizar el normal desarrollo de la competencia, algo que quedó reflejado en una jornada que se extendió hasta avanzada la tarde.

Más allá de los resultados deportivos, el Provincial U14 dejó como saldo una nueva muestra del crecimiento que viene experimentando el atletismo en Crespo. Con una infraestructura que permite albergar eventos de nivel provincial y un equipo de trabajo comprometido, la ciudad volvió a convertirse por un día en el punto de encuentro de cientos de atletas entrerrianos que encontraron en la pista crespense un escenario ideal para competir, superarse y proyectarse hacia desafíos de mayor envergadura.