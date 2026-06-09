Un padre increpó y agredió a árbitros en un partido de básquet infantil en Paraná: fue detenido

En el marco de un partido infantil desarrollado en el estadio Juan Manuel Baglietto, del Club Ciclista de Paraná, un hombre increpó y agredió a dos árbitros al término de un encuentro entre Paraná Rowing Club y San Agustín.

El padre de una de las niñas se acercó a la mitad de la cancha y tuvo un cruce de palabras con la terna arbitral. Luego empujó a uno de ellos y trató de golpear al otro presente. Fue separado por una técnica. Sin embargo, siguió con una corrida a las afueras del estadio, que demandó presencia policial y terminó con la detención del agresor.

Martín Tesoro, presidente de la Asociación Argentina de Árbitros de básquet, exclamó a Elonce: “Estamos sumamente preocupados por un hecho que pasó hace unos minutos en un partido de categorías de niñas de 13 años, donde un árbitro fue agredido, fue amenazado y lo corrieron hasta la esquina. Se tuvo que meter a una farmacia para protegerse. Estamos sumamente preocupados y alarmados por este hecho de violencia que nuevamente empaña el básquet”.

En ese partido “jugaban Rowing y San Agustín en la sede del club Ciclista, en calle Santiago del Estero”. “Es un juego que se desarrolló normalmente y cuando finaliza el partido ingresa este sujeto y agrede a los árbitros nuestros”, indicó.

“Hubo gente que lo apartó al violento, pero nuevamente ingresó a la cancha y los corre hasta la esquina y va contra el otro árbitro también”, agregó al testimonio. El hombre fue detenido y fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se radicó la denuncia.

Un dirigente del club San Agustín, compartió: “Es repudiable el accionar de este padre, el cual no representa lo que nosotros realizamos en la institución. Uno se desayuna con estas cosas, uno está laburando por los hijos de ellos, pero hay papás que no están a la altura. Es alarmante lo que pasa”.

“Es triste porque estas cosas tiran todo. Uno por ser de San Agustín tiene un título, pero uno trata de cambiarlo, pero estas cosas te tiran para atrás. Mi solidaridad con los árbitros porque entiendo que no se tiene que llegar a esta parte. Son personas, se equivocan como nos equivocamos todos, pero el accionar violento no corresponde y más delante de las hijas de ellos mismos”, cerró.