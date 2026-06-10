Paraná Campaña: fin de la fase regular para los gurises

Durante el sábado 6 se desarrolló el último capítulo correspondiente a la primera fase del torneo apertura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías formativas. De esta manera quedaron definidos los cruces de octavos de final.

Resultados Sub 11

Zona 1

Viale FBC 0-6 Cultural Blanco

Unión Blanco 2-1 Arsenal

Libre: Sarmiento Blanco

Zona 2

Dep. Tabossi 2-1 Unión Verde

Cultural Celeste 0-2 Sarmiento Rojo

Cañadita 1-1 Seguí FBC

Zona 3

Atl. María Grande 2-1 Independiente FBC

Litoral 7-0 Atl. Hernandarias

Unión Agrarios 3-3 Dep. Tuyango

Zona 4

Juv. Sarmiento 2-5 Juv. Unida

Dep. Bovril 0-4 Atl. Hasenkamp

Unión FC 1-0 Sauce de Luna (Suspendido)

Posiciones

Zona 1

Cultural Blanco 21

Sarmiento Blanco 19

Unión Blanco 10

Arsenal 9

Viale FBC 0

Zona 2

Dep. Tabossi 28

Cañadita 17

Sarmiento Rojo 15

Seguí FBC 11

Unión Verde 7

Cultural Celeste 6

Zona 3

Atl. María Grande 28

Litoral 23

Unión Agrarios 13

Independiente FBC 10

Atl. Hernandarias 8

Dep. Tuyango 2

Zona 4

Atl. Hasenkamp 25

Juv. Unida 21

Dep. Bovril 19

Unión FC 14

Sauce de Luna 6

Juv. Sarmiento 0

Resultados Sub 13

Zona 1

Viale FBC 0-3 Cultural Blanco

Unión Blanco 0-0 Arsenal

Libre: Sarmiento Blanco

Zona 2

Dep. Tabossi 0-2 Unión Verde

Cultural Celeste 0-2 Sarmiento Rojo

Cañadita 0-0 Seguí FBC

Zona 3

Atl. María Grande 0-0 Independiente FBC

Litoral 6-1 Atl. Hernandarias

Unión Agrarios 1-1 Dep. Tuyango

Zona 4

Juv. Sarmiento 0-0 Juv. Unida

Dep. Bovril 3-4 Atl. Hasenkamp

Unión FC 3-2 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1

Arsenal 22

Cultural Blanco 16

Viale FBC 7

Sarmiento Blanco 7

Unión Blanco 5

Zona 2

Unión Verde 26

Sarmiento Rojo 19

Dep. Tabossi 17

Seguí FBC 15

Cultural Celeste 6

Cañadita 1

Zona 3

Atl. María Grande 26

Unión Agrarios 18

Independiente FBC 15

Dep. Tuyango 14

Litoral 12

Atl. Hernansarias 0

Zona 4

Juv. Unida 24

Atl. Hasenkamp 22

Dep. Bovril 18

Sauce de Luna 11

Unión FC 9

Juv. Sarmiento 1

Resultados Sub 15

Zona 1

Viale FBC 2-1 Cultural Blanco

Unión Blanco 4-0 Arsenal

Libre: Sarmiento Blanco

Zona 2

Dep. Tabossi 0-0 Unión Verde

Cultural Celeste 1-1 Sarmiento Rojo

Cañadita 3-0 Seguí FBC

Zona 3

Atl. María Grande 8-0 Independiente FBC

Litoral 4-1 Atl. Hernandarias

Unión Agrarios 1-0 Dep. Tuyango

Zona 4

Juv. Sarmiento 1-0 Juv. Unida

Dep. Bovril 2-3 Atl. Hasenkamp

Unión FC 0-4 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1

Viale FBC 18

Cultural Blanco 17

Unión Blanco 12

Sarmiento Blanco 9

Arsenal 0

Zona 2

Cultural Celeste 23

Sarmiento Rojo 23

Cañadita 17

Unión Verde 11

Dep. Tabossi 5

Seguí FBC 3

Zona 3

Litoral 28

Atl. María Grande 22

Dep. Tuyango 17

Unión Agrarios 10

Atl. Hernandarias 6

Independiente FBC 4

Zona 4

Atl. Hasenkamp 24

Sauce de Luna 24

Dep. Bovril 21

Juv. Unida 10

Juv. Sarmiento 8

Unión FC 1

Programación cruces 8° de final

Estadio “Don César Bione” (Sarmiento de Crespo)

Sub 13: Sarmiento Rojo - Dep. Tabossi

Sub 11: Dep. Tabossi - Seguí FBC

Sub 11: Cañadita - Sarmiento Rojo

Sub 15: Viale FBC - Sarmiento Blanco

Estadio “Eduardo Stieben Wirth” (Cultural)

Sub 13: Cultural Blanco - Sarmiento Blanco

Sub 11: Cultural Blanco - Arsenal

Sub 15: Cultural Blanco - Cañadita

Sub 15: Cultural Celeste - Unión Verde

Estadio “Mundialista 25 de Agosto (Unión de Crespo)

Sub 13: Unión Verde - Seguí FBC

Sub 13: Arsenal - Viale FBC

Sub 11: Sarmiento Blanco - Unión Blanco

Sub 15: Sarmiento Rojo - Unión Blanco

Estadio “Presidente Julio Jacob” (Unión Agrarios)

Sub 13: Atl. Hasenkamp - Independiente FBC

Sub 11: Atl. Hasenkamp - Independiente FBC

Sub 11: Litoral - Unión Agrarios

Sub 15: Litoral - Unión Agrarios

Estadio de Juventud Unida de Bovril

Sub 13: Juv. Unida - Dep. Tuyango

Sub 11: Juv. Unida - Dep. Bovril

Sub 15: Sauce de Luna - Dep. Tuyango

Sub 15: Atl. Hasenkamp - Juv. Unida

Estadio “Antonio Boleas” (Deportivo Bovril)

Sub 13: Unión Agrarios - Dep. Bovril

Sub 13: Atl. María Grande - Sauce de Luna

Sub 11: Atl. María Grande - Unión FC

Sub 15: Atl. María Grande - Dep. Bovril