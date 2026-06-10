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Paraná Campaña: fin de la fase regular para los gurises

Las categorías formativas del fútbol chacarero pusieron fin a la primera fase del torneo y le darán comienzo a los cruces de octavos de final. 
Deportes10 de junio de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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Infantil Sarmiento vs Cultural 2026_6

Durante el sábado 6 se desarrolló el último capítulo correspondiente a la primera fase del torneo apertura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías formativas. De esta manera quedaron definidos los cruces de octavos de final. 

Resultados Sub 11

Zona 1
Viale FBC 0-6 Cultural Blanco
Unión Blanco 2-1 Arsenal
Libre: Sarmiento Blanco

Zona 2
Dep. Tabossi 2-1 Unión Verde
Cultural Celeste 0-2 Sarmiento Rojo
Cañadita 1-1 Seguí FBC

Zona 3
Atl. María Grande 2-1 Independiente FBC
Litoral 7-0 Atl. Hernandarias
Unión Agrarios 3-3 Dep. Tuyango

Zona 4
Juv. Sarmiento 2-5 Juv. Unida
Dep. Bovril 0-4 Atl. Hasenkamp
Unión FC 1-0 Sauce de Luna (Suspendido)

Posiciones

Zona 1
Cultural Blanco 21
Sarmiento Blanco 19
Unión Blanco 10
Arsenal 9
Viale FBC 0

Zona 2
Dep. Tabossi 28
Cañadita 17
Sarmiento Rojo 15
Seguí FBC 11
Unión Verde 7
Cultural Celeste 6

Zona 3
Atl. María Grande 28
Litoral 23
Unión Agrarios 13
Independiente FBC 10
Atl. Hernandarias 8
Dep. Tuyango 2

Zona 4
Atl. Hasenkamp 25
Juv. Unida 21
Dep. Bovril 19
Unión FC 14
Sauce de Luna 6
Juv. Sarmiento 0

Resultados Sub 13

Zona 1
Viale FBC 0-3 Cultural Blanco
Unión Blanco 0-0 Arsenal
Libre: Sarmiento Blanco

Zona 2
Dep. Tabossi 0-2 Unión Verde
Cultural Celeste 0-2 Sarmiento Rojo
Cañadita 0-0 Seguí FBC

Zona 3
Atl. María Grande 0-0 Independiente FBC
Litoral 6-1 Atl. Hernandarias
Unión Agrarios 1-1 Dep. Tuyango

Zona 4
Juv. Sarmiento 0-0 Juv. Unida
Dep. Bovril 3-4 Atl. Hasenkamp
Unión FC 3-2 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1
Arsenal 22
Cultural Blanco 16
Viale FBC 7
Sarmiento Blanco 7
Unión Blanco 5

Zona 2
Unión Verde 26
Sarmiento Rojo 19
Dep. Tabossi 17
Seguí FBC 15
Cultural Celeste 6
Cañadita 1

Zona 3
Atl. María Grande 26
Unión Agrarios 18
Independiente FBC 15
Dep. Tuyango 14
Litoral 12
Atl. Hernansarias 0

Zona 4
Juv. Unida 24
Atl. Hasenkamp 22
Dep. Bovril 18
Sauce de Luna 11
Unión FC 9
Juv. Sarmiento 1

Resultados Sub 15

Zona 1
Viale FBC 2-1 Cultural Blanco
Unión Blanco 4-0 Arsenal
Libre: Sarmiento Blanco

Zona 2
Dep. Tabossi 0-0 Unión Verde
Cultural Celeste 1-1 Sarmiento Rojo
Cañadita 3-0 Seguí FBC

Zona 3
Atl. María Grande 8-0 Independiente FBC
Litoral 4-1 Atl. Hernandarias
Unión Agrarios 1-0 Dep. Tuyango

Zona 4
Juv. Sarmiento 1-0 Juv. Unida
Dep. Bovril 2-3 Atl. Hasenkamp
Unión FC 0-4 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1
Viale FBC 18
Cultural Blanco 17
Unión Blanco 12
Sarmiento Blanco 9
Arsenal 0

Zona 2
Cultural Celeste 23
Sarmiento Rojo 23
Cañadita 17
Unión Verde 11
Dep. Tabossi 5
Seguí FBC 3

Zona 3
Litoral 28
Atl. María Grande 22
Dep. Tuyango 17
Unión Agrarios 10
Atl. Hernandarias 6
Independiente FBC 4

Zona 4
Atl. Hasenkamp 24
Sauce de Luna 24
Dep. Bovril 21
Juv. Unida 10
Juv. Sarmiento 8
Unión FC 1

Programación cruces 8° de final

Estadio “Don César Bione” (Sarmiento de Crespo)
Sub 13: Sarmiento Rojo - Dep. Tabossi
Sub 11: Dep. Tabossi - Seguí FBC
Sub 11: Cañadita - Sarmiento Rojo
Sub 15: Viale FBC - Sarmiento Blanco

Estadio “Eduardo Stieben Wirth” (Cultural)
Sub 13: Cultural Blanco - Sarmiento Blanco 
Sub 11: Cultural Blanco - Arsenal
Sub 15: Cultural Blanco - Cañadita
Sub 15: Cultural Celeste - Unión Verde

Estadio “Mundialista 25 de Agosto (Unión de Crespo)
Sub 13: Unión Verde - Seguí FBC
Sub 13: Arsenal - Viale FBC
Sub 11: Sarmiento Blanco - Unión Blanco
Sub 15: Sarmiento Rojo - Unión Blanco

Estadio “Presidente Julio Jacob” (Unión Agrarios)
Sub 13: Atl. Hasenkamp - Independiente FBC
Sub 11: Atl. Hasenkamp - Independiente FBC
Sub 11: Litoral - Unión Agrarios
Sub 15: Litoral - Unión Agrarios

Estadio de Juventud Unida de Bovril
Sub 13: Juv. Unida - Dep. Tuyango
Sub 11: Juv. Unida - Dep. Bovril
Sub 15: Sauce de Luna - Dep. Tuyango
Sub 15: Atl. Hasenkamp - Juv. Unida

Estadio “Antonio Boleas” (Deportivo Bovril)
Sub 13: Unión Agrarios - Dep. Bovril
Sub 13: Atl. María Grande - Sauce de Luna
Sub 11: Atl. María Grande - Unión FC
Sub 15: Atl. María Grande - Dep. Bovril

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