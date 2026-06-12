Amaneció con visibilidad reducida: la niebla afecta a Crespo y gran parte de la provincia

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta violeta para toda la provincia de Entre Ríos debido a la presencia de neblinas y bancos de niebla persistentes, un fenómeno que podría extenderse durante gran parte de la jornada.

El SMN recomienda evitar circular si no es necesario. En caso de conducir, aconseja reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos, utilizar las luces bajas y antiniebla, evitar sobrepasos y detenerse únicamente en lugares seguros fuera de la calzada si la visibilidad se torna prácticamente nula.

Las condiciones meteorológicas demandan especial atención por parte de quienes transitan por rutas de la región, especialmente durante las primeras horas de la mañana.