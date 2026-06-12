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Amaneció con visibilidad reducida: la niebla afecta a Crespo y gran parte de la provincia

La ciudad de Crespo y gran parte de la región amanecieron este viernes cubiertas por una densa niebla que redujo notablemente la visibilidad y generó complicaciones para la circulación tanto en calles urbanas como en rutas provinciales y nacionales.
Crespo12 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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crespo niebla

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta violeta para toda la provincia de Entre Ríos debido a la presencia de neblinas y bancos de niebla persistentes, un fenómeno que podría extenderse durante gran parte de la jornada.

El SMN recomienda evitar circular si no es necesario. En caso de conducir, aconseja reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos, utilizar las luces bajas y antiniebla, evitar sobrepasos y detenerse únicamente en lugares seguros fuera de la calzada si la visibilidad se torna prácticamente nula.

Las condiciones meteorológicas demandan especial atención por parte de quienes transitan por rutas de la región, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

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