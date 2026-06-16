Detuvieron a la joven que mató a su expareja de una puñalada en el pecho en Colón

Una joven de 21 años fue detenida este lunes en el marco de la investigación por la muerte de un hombre que sufrió una herida de arma blanca y falleció horas después en el Hospital San Benjamín. El hecho ocurrió en la ciudad de Colón y es investigado por la Unidad Fiscal de turno.

Según informó la Policía, personal de la Jefatura Departamental Colón intervino durante la tarde a raíz de un llamado que alertó sobre una persona herida con un arma blanca en inmediaciones de las calles Castelli y Reibel.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre ya había sido trasladado por particulares al Hospital San Benjamín. Allí ingresó con una herida cortopunzante en la región torácica y, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó posteriormente su fallecimiento.

La expareja, principal sospechosa

A partir de las primeras tareas investigativas, se logró determinar que el episodio se habría originado en inmediaciones de calle Tucumán al 1300. En ese contexto, surgió como principal sospechosa una mujer de 21 años, quien había mantenido una relación de pareja con la víctima.

La policía realizó distintos rastrillajes en las cercanías del domicilio de la joven y como resultado de las tareas de búsqueda, secuestraron un cuchillo con aparentes manchas hemáticas y un par de zapatillas que serán sometidos a pericias para determinar su vinculación con el hecho.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.

Posteriormente la mujer fue localizada en una vivienda ubicada en la zona de calle 9 de Mayo al 200. Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, la sospechosa quedó aprehendida y fue trasladada a una dependencia policial, donde permanece alojada a disposición de la autoridad judicial.

Elonce