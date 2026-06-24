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Un joven huyó al ver a la Policía y abandonó elementos que había robado

La intervención ocurrió durante controles preventivos en la madrugada. El sospechoso escapó y dejó abandonados los elementos, que fueron restituidos a su propietario.
Policiales/Judiciales24 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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herramientas

Efectivos de la Comisaría de General Ramírez lograron recuperar herramientas que habían sido sustraídas de un taller mecánico de la ciudad, en el marco de los habituales controles de prevención que se desarrollan en distintos barrios.

Según se informó a Estación Plus Crespo, el procedimiento tuvo lugar durante la madrugada, cuando personal policial realizaba recorridas de rutina y advirtió en la zona de calles Triunvirato y Mitre la presencia de un joven que se desplazaba en bicicleta.

Al notar la presencia de los uniformados, el sospechoso emprendió la fuga y, en su huida, abandonó la bicicleta junto a una desmalezadora y un taladro.

Tras una inspección en las inmediaciones, los agentes constataron que ambos elementos habían sido sustraídos desde el interior de un taller mecánico cercano, aprovechando que el lugar se encontraba cerrado.

Posteriormente, los efectivos dieron aviso al propietario del comercio y procedieron a la restitución de las herramientas recuperadas.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la continuidad de distintas diligencias investigativas con el objetivo de establecer la autoría del hecho delictivo, más allá de la pronta respuesta policial que permitió esclarecer parcialmente lo ocurrido.

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