El Gobierno confirmó el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto

El Gobierno ultimó detalles y avanzó con el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, luego de que el país sufriera dos derremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó el saldo de 188 muertos y 1520 heridos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra a cargo de la coordinación de la mesa para el envío de rescatistas que colaborarán con las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.

Horas más tarde, el vocero presidencial, Adrián Ravier, precisó que recursos coloca a disposición el Gobierno: médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares. 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas., en primer término.

2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores, cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

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Además de 134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.

"Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población", expuso el vocero.

Esta mañana, la presidenta interina Delcy Rodríguez decretó la emergencia nacional tras el sismo. A través de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente de la República Argentina, la administración libertaria expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reveló que sigue de cerca la evolución de la situación.

En paralelo, y desde Nueva York, el canciller, Pablo Quirno, reveló que se comunicó con su par de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresó la "solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan". "Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación", contó desde su cuenta de X.