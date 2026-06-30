Buscan suspender las PASO en Entre Ríos para las elecciones de 2027

Este martes tomó estado parlamentario un proyecto de ley impulsado por el diputado de La Libertad Avanza, Roque Fleitas, que busca la "suspensión transitoria para el proceso electoral 2027 de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)".

La iniciativa apunta a interrumpir la aplicación del sistema electoral vigente argumentando razones de eficiencia económica y una desnaturalización de los objetivos originales de la ley. Cabe destacar que en abril de este año Fleitas presentó un proyecto que proponía derogar las PASO de manera definitiva.

Los detalles del proyecto

El articulado de la propuesta es directo respecto a la anulación de la normativa que rige los comicios previos. El texto manifiesta: "Suspéndase, para el proceso electoral correspondiente al año 2027, la vigencia de la Ley N° 9.659 y sus modificatorias, norma por la cual se instituyó el Sistema de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en todo el territorio provincial".

De aprobarse la norma, el mecanismo de selección de los postulantes para las intendencias, comunas y bancas legislativas regresará a la órbita privada de los partidos políticos. Al respecto, señala: "Establécese que la selección de candidatos a cargos electivos provinciales, municipales y comunales se realizará conforme a las disposiciones de las cartas orgánicas partidarias y la normativa interna de cada agrupación política, respetando los principios democráticos".

Gasto público y falta de competencia efectiva

Entre los fundamentos que sostienen el proyecto, Fleitas argumenta que las PASO no cumplieron con el propósito de fortalecer la democracia interna partidaria, sino que se convirtieron en un trámite burocrático y costoso. Según el legislador, la experiencia demuestra que "las elecciones primarias se han desarrollado sin una competencia efectiva entre precandidatos, predominando la oficialización de listas únicas o previamente consensuadas".

En el documento se remarca el fuerte impacto económico que tiene el despliegue electoral para las arcas del Estado entrerriano: "Cuando tales procesos carecen de una verdadera competencia electoral, la utilización de recursos públicos para su celebración pierde razonabilidad frente a otras necesidades que requieren atención prioritaria".

Bajo esa premisa, el referente de La Libertad Avanza sostiene que la suspensión para el 2027 permitirá que los fondos asignados a la logística e impresión de boletas "puedan destinarse al fortalecimiento de áreas esenciales como la salud, la educación, la seguridad o la infraestructura", concluyendo que gobernar exige administrar el dinero público con "criterios de eficiencia, racionalidad y responsabilidad".

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