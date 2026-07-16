Reforma jubilatoria: con el voto de Domínguez y Miranda, el Senado otorgó media sanción al dictamen oficial

Al pleno llegaron dos dictámenes, uno del oficialismo que modificó el proyecto original, y otro de la oposición. La votación ocurrió este miércoles 15 de julio al mediodía. Las senadoras Gladys Domínguez (Peronismo Federal - Feliciano) y Nancy Miranda (Más para Entre Ríos - Federal) adelantaron su apoyo al informe oficial durante la sesión.

De este modo, seguirá en carrera legislativa una de las decisiones institucionales y políticas más trascendentes para los empleados públicos entrerrianos. El primer paso se dio en un contexto de protesta social, del receso de invierno, y horas antes del partido entre Argentina e Inglaterra que define la Semifinal del Mundial de Fútbol, un episodio que despierta el fervor de buena parte de la población.

Con la media sanción del Senado, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, sobre el cual se trabajó para producir un informe oficial modificándolo, pasó a la Cámara de Diputados de la provincia, que tendrá la tarea de continuar el trabajo sobre la reforma previsional entrerriana, una necesidad en la que coinciden distintos sectores políticos. En lo que no acuerdan es en el modo de llevarlo adelante.

La sesión especial fue convocada para este miércoles a las 9.30. Comenzó cerca de las 10 y concluyó pasado el mediodía. El senador informante del proyecto oficialista fue Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos-Nogoyá). Posteriormente el senador Juan Pablo Cosso (Frente Más para Entre Ríos-Villaguay), pidió el voto para el dictamen de la oposición.

La palabra se otorgó, a continuación, a la senadora por Concordia Gloria Cozzi (JxER) que adelantó su apoyo al proyecto del Ejecutivo que se modificó. Posteriormente, la senadora Domínguez adelantó su respaldo al mismo dictamen. Siguieron Víctor Sanzberro (Más para Entre Ríos-Victoria), y Martín Oliva (Más para Entre Ríos-Uruguay). Ambos sostuvieron y explicaron el dictamen de la oposición.

Al batacazo lo dio la senadora Nancy Miranda, que pese a firmar el dictamen del peronismo, dijo que no votaría el informe de sus compañeros de bloque. Criticó con dureza al partido Justicialista y desafió: “Espero al Tribunal de Disciplina”. “Cuando se trata de departamentos grandes es una cuestión de gobernabilidad, pero cuando somos las del Norte, somos traidoras”, reprochó.

Votación en general y en particular

En primer lugar, se votó por los dos dictámenes en general. El proyecto oficialista resultó con 10 respaldos (los 8 previstos del bloque Juntos por Entre Ríos más Domínguez y Miranda); en contra de los 7 apoyos que consiguió el informe del peronismo.

Posteriormente se votó en particular, a mano alzada, los tres títulos del proyecto de reforma del sistema previsional entrerriano. La elección resultó igual que durante la votación en general.

Jaime Benedetti (JxER - Gualeguaychú): votó afirmativamente en general y particular. Rafael Cavagna (JxER -Nogoyá): votó afirmativamente en general y particular. Gloria Cozzi (JxER -Concordia): votó afirmativamente en general y particular. Rubén Dal Molín (JxER -Federación): votó afirmativamente en general y particular. Ramiro Favre (JxER -Colón): votó afirmativamente en general y particular. Rubén Méndez (JxER -Islas): votó afirmativamente en general y particular. Casiano Otaegui (JxER -Gualeguay): votó afirmativamente en general y particular. Gustavo Vergara (JxER -Diamante): votó afirmativamente en general y particular. Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos): votó negativamente en general y particular. Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos): votó negativamente en general y particular. Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos): votó negativamente en general y particular. Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos): votó negativamente en general y particular. Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos): votó afirmativamente en general y particular. Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos): votó negativamente en general y particular. Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos): votó negativamente en general y particular. Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos): votó negativamente en general y particular. Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal): votó afirmativamente en general y particular.

El proyecto original, con modificaciones

Cavagna se encargó de explicar el proyecto del Poder Ejecutivo que fue modificado en el debate de comisión. Retomó los actores que participaron, las voces que sumaron a la discusión. Dijo que el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, recorrió el territorio relevando opiniones y sugerencias, y que en comisión recabaron la posición de numerosos gremios, profesionales y entidades.

Aseguró que el proyecto original del Ejecutivo fue modificado unas 20 veces. “Se hicieron más de 20 modificaciones. Llegamos a un dictamen que se asimila, como nos advirtieron, al sistema nacional, que equipara edades al sistema de Anses, haciendo hincapié en ley de paridad de género, por lo cual vinieron actores y nos dijeron que no correspondía la paridad y se trabajó en eso. Se escuchó y construyó una normativa que se asimila al sistema nacional, a lo que establecen provincias de Córdoba y Santa Fe -sostuvo-, asimilando edades con el ámbito privado, equiparándonos con las provincias hermanas. Un dictamen que reducirá el déficit de sistema previsional. Los resultados se verán a futuro. Por eso, claramente, garantizar el sistema a largo plazo es nuestra premisa”.

Dictamen de oposición

El senador por el departamento Villaguay explicó buena parte del dictamen del peronismo. Descartó la declaración de emergencia que propuso el oficialismo por dos años, prorrogables a cuatro para el cálculo de aportes. Subrayó que a partir de la emergencia se introducen reformas permanentes al sistema jubilatorio. Dijo que desde su bloque trabajaron para pensar en fuentes de financiamiento novedosas que reduzcan el déficit de la Caja. Y que propusieron crear órganos técnicos que produzcan información permanente de calidad y realicen sugerencias técnicas para ir ajustando el sistema a medida, sin que pasen 20 o 30 años y se llegue nuevamente a una situación como la actual.

Aseguró que con la propuesta del peronismo, no se avasallan derechos adquiridos. “En este debate se habló de déficit, porcentajes y sustentabilidad. Quiero recordar que detrás de los números hay hombres y mujeres que durante años trabajaron y confiaron en el Estado, a ellos nos debemos porque leyes pasan, gobiernos pasan, pero la confianza tarda décadas en construirse y se pierde de un momento a otro. Que no se pierda de vista que el desarrollo económico y la justicia social no son incompatibles. Creemos en una alternativa más equilibrada”, manifestó.

Las peronistas del Norte

Días previos a esta sesión especial, trascendió que el oficialismo contaría con el voto de Gladys Domínguez para la votación dela reforma jubilatoria. Nada se había dicho de la posición de Nancy Miranda, que tal como ella misma dijo en la sesión, había firmado el dictamen de sus compañeros de bloque.

“Nadie desconoce el problema que tiene la Caja, ni la preocupación que genera la modificación al sistema. Estamos ante un problema real y serio. Muchos se llenan la boca hablando de derechos pero no están los recursos. No podemos dejar crecer el déficit hasta que sistema explote, porque si explota no hay jubilaciones para nadie”, razonó la senadora de Feliciano.

Dijo que si proyecto llegaba a recinto tal como fue presentado por el Ejecutivo, “no lo hubiese acompañado”. “No elegí lo fácil, debimos modificar y construir una ley más justa, equilibrada y sensible. Y gracias a diálogo incorporamos cuatro mejoras: redujimos de 20 a 15 años el período para calcular haber inicial; se estableció una edad jubilatoria diferencial: 65 para varones, 60 para mujeres; se eliminó artículo que establecía que nuevos ingresantes debían jubilarse a los 68 años; se acordó una esquema más equilibrado para aportes patronales (1,5 para los que no generan déficit y 3 por ciento para los que generan déficit)”, enumeró.

“Voto con la tranquilidad de defender en lo que creía, de saber que cada modificación fue pensada para proteger trabajadores, la sustentabilidad y la Caja. Lo peor es no hacer nada, es permitir que crezca el déficit. Prefiero asumir el costo de una decisión difícil antes que cargar con la culpa de no hacer nada”.

Nancy Miranda criticó con dureza al justicialismo. Reconoció que firmó el dictamen con su bloque, pero finalmente apoyó al dictamen oficialista. “Mi voto no modifica ninguna de los dos proyectos”, señaló.

Recalcó que no son mayoría en la Cámara alta y dijo que no hubiese acompañado el proyecto original del Ejecutivo. “Cualquier decisión que tome me va a afectar”, afirmó. Y apuntó contar el Partido Justicialista y sus dirigentes: “Cuando es departamento grande y se vota con el gobierno, es por gobernabilidad, pero cuando somos las del Norte, es traición”.

“Para hablar estamos todos pero para poner lo que hay que poner, no hay nadie. Quisiera que alguno de nuestros legisladores me cuente qué acompañamiento dan. A nosotros nos votan, somos legisladores de nuestro departamento, de todos. Nos toca tomar decisiones difíciles. El año que viene hay elecciones, muchos que despotrican están puestos a dedo, no ganaron una elección y cobran de esta Cámara. ¿Con qué moral pueden venir a pedir o exigir algo? Votaré en positivo este proyecto. No hay cuestión espuria o personal. El proyecto de la oposición está mucho mejor, pero no tiene los votos”, dijo.

Aseguró que “chocó bastante con (Rogelio) Frigerio”. “Pero no puedo dejar de reconocerle que presentó este proyecto, lo sostuvo y bancó todo lo que está viniendo”. Más adelante sostuvo que “este proyecto no es eterno, se pueden modificar artículos, la ley, se puede seguir trabajando. Es un proyecto importante, sí. Pido disculpas si afecta a alguien, no es con intención de joder al empleado público”.

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