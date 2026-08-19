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River visita a Independiente Santa Fe, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El encuentro debió llevarse a cabo la semana pasada, pero se suspendió por el terremoto en Colombia.
Deportes19 de agosto de 2026


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FFS6JUK26JAZJBPI7MRO6FT3ZYRiver visitará este miércoles a Independiente Santa Fe de Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un encuentro que debió haberse disputado la semana pasada pero que se suspendió por el catastrófico terremoto que se vivió en aquel país.

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

River llega a este encuentro luego de un muy valioso triunfo por 2-0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Clausura, que le permitió cortar con la seguidilla de seis derrotas consecutivas en torneos AFA, que fue la peor de su historia, y que incluso había puesto en la cuerda floja a su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el "Millonario" se metió en esta instancia tras finalizar primero en el Grupo H con 14 puntos y por encima de Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

Independiente Santa Fe, por su parte, disputó la Copa Libertadores en el primer semestre, aunque cayó a la Sudamericana por haber finalizado en la tercera posición de su grupo. Ya en los playoffs de la actual competencia, pasó por arriba a Caracas de Venezuela con un global de 5-0.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Copa Sudamericana
  • Octavos de final - ida
  • Independiente Santa Fe - River
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)
  • VAR: Carlos Orbe (Ecu)
  • Hora: 21:30. TV: ESPN y Disney+ Premium

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Agencia NA

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