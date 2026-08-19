El Gobierno evalúa decretar asueto durante la visita del Papa a la Argentina

El encuentro, realizado en la Casa Rosada, contó con la presencia de representantes de la Iglesia, como el arzobispo porteño Jorge García Cuerva, y se adelantó que podría decretarse un asueto durante el día en que el Sumo Pontífice celebre una misa masiva.

La reunión tuvo lugar en las oficinas de Karina Milei, en el primer piso del Palacio de Gobierno. Milei ofició de anfitriona para los miembros de la denominada «Comisión Nacional para la Preparación de la Visita»: monseñor García Cuerva y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Por parte del gobierno nacional participaron también la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el secretario de Culto, Agustín Caulo, funcionario cercano a Santiago Caputo. En representación de la gestión porteña asistió Gabriel César Sánchez Zinny, jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enviado por Jorge Macri.

Otro punto destacado fue la participación del nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, designado por León XIV a principios de agosto.

Al concluir la reunión, García Cuerva informó a la prensa que el Ejecutivo está «evaluando la posibilidad» de declarar feriado o asueto para facilitar la movilización de quienes quieran asistir a la misa que presidirá el Papa Francisco. Se analiza que el Pontífice celebre este oficio religioso en la avenida Del Libertador, frente al Monumento a los Españoles, donde se espera una gran concurrencia popular.

Durante el encuentro predominó un clima cordial y formal, a pesar de que el arzobispo porteño había cuestionado recientemente al gobierno en la misa de San Cayetano el 7 de agosto, al señalar que “no decimos nada ante hermanos que revuelven la basura para comer” y al pedir atención para las familias endeudadas.

Fuentes eclesiásticas indicaron que esta reunión forma parte del trabajo conjunto entre las autoridades nacionales y la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar los distintos aspectos vinculados con la recepción y el desarrollo de la visita papal, que incluirá las ciudades de Córdoba, Luján y Buenos Aires.

Resulta clave la articulación entre las diversas áreas de la Comisión Nacional creada para este fin. Cabe señalar que, desde el Ejecutivo, la coordinación nacional quedará a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la responsabilidad de Karina Milei, y no de la Jefatura de Gabinete.

Asimismo, se abordó la necesidad de involucrar a los gobiernos locales de las ciudades que visitará el Papa y de contar con la colaboración de las escuelas para asistir a los peregrinos, informaron fuentes eclesiásticas.

La visita de León XIV a Argentina forma parte de una gira regional que también incluirá Uruguay y Perú, confirmó este miércoles el Vaticano. Durante su estadía en el país sudamericano, el Pontífice se reunirá con el presidente Javier Milei.

La agenda regional del Papa comenzará en Uruguay, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. Tras su paso por Argentina, continuará su viaje en Perú, donde visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa desde el 11 de noviembre.