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TC2000: el crespense Emiliano Stang, el más efectivo en las primeras fechas

En su segunda temporada junto al equipo Toyota Gazoo Racing, el entrerriano Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross, es el piloto con más vueltas, asistencia y kilómetros recorridos en las seis finales que se corrieron hasta ahora en el TC2000.
Deportes20 de agosto de 2026
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Es que el piloto nacido en la ciudad de Crespo, completó un total de 146 vueltas recorriendo 459.08 kilómetros, consiguiendo así el 99.32% de efectividad.

Los números del entrerriano

En lo que va de la temporada, Stang logró dos podios: fue segundo en el Callejero Parque de la Ciudad (primera fecha) y segundo en “El Zonda” de San Juan (segunda fecha). Luego en tres carreras terminó dentro de los 10 mejores: fue cuarto en Concordia (tercera fecha), octavo en Salta (cuarta) y sexto en Toay, La Pampa (sexta).

En tanto que en solo una carrera quedó fuera del “top-ten”: finalizó 12º en San Nicolás (quinta fecha). Esto demuestra la regularidad de Emiliano que le permite liderar la estadística.

En el ordenamiento, segundo está Nicolás Traut con el Chevrolet Cruze del Proracing, siendo uno de los pilotos que puntuó en cinco de las seis finales disputadas. El piloto de Las Flores, Buenos Aires, tiene un total de 143 vueltas, mientras que el último ganador en Toay, La Pampa, Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross del Corsi Sport y Facundo Aldrighetti con el Honda ZR-V el Honda YPF Racing comparten la tercera posición con 137 giros.

Luego, en la tabla se ubican Matías Rossi (Toyota Corolla Cross) con 135, Franco Morillo (Chevrolet Tracker) con 131, Benjamín Squaglia (Fiat Cronos) con 128, Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross) con 121, Nicolás Palau (VW Nivus) con 100 y Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse) con 98 vueltas.

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