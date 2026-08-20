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El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo Mínimo, Vital y Móvil

El encuentro será el próximo viernes 28 de agosto y se discutirá el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy está en $376.000. También se debatirán las prestaciones por desempleo.
Nacionales20 de agosto de 2026
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El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y determinar los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo en un encuentro que se llevará a cabo el próximo viernes 28 de agosto de manera virtual.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina hoy es de $376.600 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Para los trabajadores jornalizados, el valor de la hora se ubica en $1.883.

Así se informó a través de la Resolución 1/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, donde se indicó que de la reunión participarán “ad-honorem” representantes de los empleadores y de los trabajadores.

La sesión plenaria ordinaria será el 28 de agosto a las 12:30 horas mediante plataforma virtual y habrá una segunda sesión para las 14 ese mismo día.

La Resolución señaló que “el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil estará integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, que serán ad-honorem y designados por el Poder Ejecutivo, y por un Presidente designado por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y durarán cuatro años en sus funciones”.

En el Artículo 2° de dicha Resolución se manifestó que se fije como Orden del Día la “designación de dos Consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta y la consideración de los temas elevados al plenario por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y prestaciones por desempleo”.

“Convócase a los integrantes de la Comisión a reunirse en sesión el día 28 de agosto de 2026, a las 10:00, mediante plataforma virtual”, se informó en el escrito que especificó que en la misma se van a tratar la “determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil y sus modificatorias y la determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo”.

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