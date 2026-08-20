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Tras una semana inestable, Entre Ríos tendrá una mejora del tiempo desde este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves finalizará durante la mañana el alerta por lluvias que alcanza a gran parte de Entre Ríos, aunque en el norte provincial podría extenderse hasta la tarde. Luego, se prevé una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas.
Entre Ríos20 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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La región atraviesa una prolongada seguidilla de jornadas con elevada nubosidad, inestabilidad y lluvias que generaron anegamientos en distintos sectores. Sin embargo, el panorama comenzaría a cambiar significativamente durante las próximas horas, con una disminución de la nubosidad que será más marcada desde la noche y, principalmente, durante este viernes.

Según el pronóstico, los primeros rayos de sol podrían aparecer este jueves por la tarde en algunos puntos de la provincia. Para el viernes, en tanto, se esperan condiciones más estables, con cielo entre despejado y algo nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se prevé para este jueves una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados. Durante la mañana continuará vigente el alerta por lluvias, mientras que por la tarde disminuirán significativamente las probabilidades de precipitaciones.

Hacia la noche se anuncia cielo parcialmente nublado, mientras que para este viernes se esperan buenas condiciones, con predominio de cielo soleado y algunas pocas nubes.

De esta manera, después de más de una semana marcada por la inestabilidad, las lluvias y la abundante nubosidad, Entre Ríos se encamina hacia un cambio en las condiciones del tiempo y el regreso de jornadas más soleadas.

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