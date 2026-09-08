La construcción no remonta: cayó 4,5% en julio, según el INDEC

En julio el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una baja de 4,5% respecto a igual mes de 2025, según el INDEC.

El acumulado del año del índice serie original presenta un aumento de 1,7% respecto a igual período de 2025.

En julio, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 4,6% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,1% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 22,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,0% en artículos sanitarios de cerámica; 0,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,1% en pinturas para construcción.

Mientras tanto, se observan bajas de 23,1% en asfalto; 21,2% en yeso; 12,9% en ladrillos huecos; 9,8% en cales; 9,5% en hormigón elaborado; 8,1% en cemento portland; 7,2% en placas de yeso; 6,9% en pisos y revestimientos cerámicos; y 2,4% en hierro redondo y aceros para la construcción.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los siete meses transcurridos de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 10,3% en pinturas para construcción; 6,9% en artículos sanitarios de cerámica; 4,6% en hierro redondo y aceros para la construcción; 1,4% en hormigón elaborado; y 0,8% en placas de yeso.

Mientras tanto se observan bajas de 11,5% en yeso; 9,1% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,9% en asfalto; 7,0% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,1% en ladrillos huecos; 4,7% en cales; y 3,3% en cemento portland.

Agencia NA