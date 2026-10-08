Mesopotámico ya tiene la concesión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12. Adonde estarían los peajes

La empresa Mesopotámico S.A. tomó posesión este miércoles 7 de octubre de la concesión correspondiente al Tramo Mesopotámico de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional. La firma quedó a cargo de la explotación, administración y mantenimiento de 276,11 kilómetros de rutas nacionales en Entre Ríos.

El corredor comprende la totalidad de la Ruta Nacional 18 y un sector de la Ruta Nacional 12. En este último caso, la concesión se extiende desde el empalme con la Ruta Provincial 131, en Crespo, hasta la conexión con la Ruta Nacional 18, en Colonia Avellaneda.

El inicio de la operación se produjo luego de la firma de los contratos de concesión de los distintos corredores incluidos en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. El esquema contempla la transferencia a empresas privadas de la explotación, administración y mantenimiento de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y autopistas en distintas provincias del centro, noroeste y noreste del país.

En Entre Ríos, la incorporación del Tramo Mesopotámico supone un cambio en el esquema de administración de estos corredores. Mesopotámico S.A. tendrá bajo su responsabilidad las tareas vinculadas con la conservación, mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura comprendida dentro del área concesionada.

Obras antes de los peajes

La instalación de los peajes no será inmediata. Según lo previsto, la empresa deberá completar primero trabajos de puesta en valor de los corredores. Entre las intervenciones mencionadas se encuentran mejoras en la iluminación y tareas de adecuación de las banquinas.

Una vez finalizada esa etapa, comenzaría el funcionamiento de las estaciones de cobro. En el caso de la Ruta Nacional 18, los puntos previstos se ubicarían en Viale, Villaguay y San Salvador.

Todavía no existe una confirmación oficial respecto de la localización definitiva de todas las estaciones. Además de los puntos previstos sobre la Ruta 18, se analiza la posibilidad de instalar otra estación en el trayecto comprendido entre Crespo y Paraná, correspondiente al sector concesionado de la Ruta Nacional 12.

El esquema implica que quienes circulen por los corredores alcanzados deberán afrontar el pago del peaje una vez que las estaciones comiencen a funcionar. Para eso, previamente deberán completarse las obras y adecuaciones previstas por la concesionaria.

La puesta en marcha del nuevo sistema se encuadra en el proceso nacional de concesión de corredores viales. El objetivo planteado por el Gobierno es transferir a operadores privados la explotación y el mantenimiento de una extensa red de rutas nacionales.

Ocho tramos en la nueva red

Vialidad Nacional informó que se concretó la firma de los contratos de concesión correspondientes a ocho tramos: Centro, Centro Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Mesopotámico, Chaco y Cuyo.

A partir de este miércoles 7 de octubre, COVICEN S.A. tomó posesión del Tramo Centro. AUTOVÍA AL NORTE S.A.U. asumió la operación del Tramo Centro Norte y AUTOVIA DEL NOA S.A. hizo lo propio con el Tramo Noroeste.

En tanto, CORREDOR LITORAL S.A. quedó al frente del Tramo Litoral y CAMINO SELVA S.A. asumió el Tramo Noreste. Mesopotámico S.A. inició la administración del corredor que abarca las rutas nacionales 18 y 12 en Entre Ríos.

El Tramo Chaco-Santa Fe quedó a cargo de VÍAS DEL PARANÁ MEDIO S.A., mientras que CAMINOS DEL ACONCAGUA asumió el Tramo Cuyo.

Con la entrada en vigencia de estos contratos, el Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa del esquema de concesiones de la red vial. La modalidad contempla una administración 100% privada de los corredores alcanzados, con empresas responsables de la explotación y conservación de las rutas.

En el caso entrerriano, la atención estará concentrada en uno de los principales corredores transversales de la provincia. La Ruta Nacional 18 atraviesa el territorio provincial de este a oeste y conecta distintos departamentos, mientras que el tramo concesionado de la Ruta Nacional 12 vincula el área de Crespo con Paraná.

La nueva concesión también incorpora un componente de infraestructura asociado a la seguridad y las condiciones de circulación. Las mejoras en iluminación y banquinas forman parte de las tareas previstas antes de avanzar con el cobro en las estaciones.

El proceso tendrá así dos etapas diferenciadas. Primero se desarrollarán las obras de puesta en valor y las adecuaciones necesarias. Luego, una vez habilitados los puntos correspondientes, comenzará el esquema de peajes previsto para el corredor.

Por el momento, la ubicación anunciada para las estaciones de la Ruta Nacional 18 contempla Viale, Villaguay y San Salvador. La eventual incorporación de un punto adicional entre Crespo y Paraná dependerá de la definición final de las autoridades y de la concesionaria.

La toma de posesión de Mesopotámico S.A. marca, de esta manera, el comienzo formal de la nueva etapa para los corredores nacionales incluidos en el Tramo Mesopotámico. Desde este miércoles, la empresa tiene bajo su órbita más de 276 kilómetros de infraestructura vial en territorio entrerriano.

El proceso forma parte de una transformación más amplia de la administración de las rutas nacionales. Con los ocho tramos adjudicados, el Gobierno nacional avanzó en la transferencia de más de 3.900 kilómetros a operadores privados, que tendrán a su cargo la explotación, administración y mantenimiento de los corredores.

Peajes en tres puntos

La instalación de los puntos de cobro sobre los corredores concesionados estará precedida por una serie de trabajos de puesta en valor. La empresa deberá realizar mejoras en distintos sectores antes de que comiencen a funcionar las estaciones.

En el corredor de la Ruta Nacional 18, los lugares previstos para instalar peajes son Viale, Villaguay y San Salvador. Se trata de tres puntos distribuidos a lo largo del trazado que quedó bajo responsabilidad de Mesopotámico S.A.

La localización definitiva de las estaciones todavía no fue confirmada oficialmente en todos sus detalles. A esos tres puntos se suma la posibilidad de incorporar una cuarta estación en el sector de la Ruta Nacional 12 comprendido entre Crespo y Paraná.

Ese tramo forma parte de los 276,11 kilómetros incluidos en la concesión entrerriana. La empresa deberá avanzar primero con las tareas de infraestructura previstas y, posteriormente, quedará habilitado el esquema de cobro correspondiente.

Entre las intervenciones contempladas antes de la puesta en funcionamiento de los peajes figuran trabajos sobre la iluminación y la adecuación de banquinas. Las tareas forman parte de la denominada puesta en valor de los corredores.

El nuevo esquema alcanza a quienes utilicen los sectores comprendidos dentro de la concesión una vez que las estaciones sean habilitadas. Hasta entonces, la empresa tendrá que desarrollar las obras y adecuaciones necesarias para poner en condiciones la infraestructura.

La definición sobre el eventual cuarto punto de cobro entre Crespo y Paraná quedará sujeta a las decisiones que adopten las autoridades y la concesionaria durante el proceso de implementación.

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