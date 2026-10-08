Vóley: Jugaron los equipos de la Escuela Municipal de Crespo

Sub 12 Inicial

El sábado 3 de octubre se presentó el plantel de Sub 12 Inicial blanco de la EMC. En el estadio de Sionista, las chicas superaron a Quique (2-1) y a las locales (2-0).

El equipo estuvo integrado por: Catalina Jacob, Wendy Peralta, Marthina Vergara, Ludmila Porchneg, Azul García, Bárbara Núñez y Ana Brambilla. DT: Ignacio Leiva.

Sub 12 Avanzado

El domingo 4 de octubre fue el turno de la división Sub 12 Avanzado, que fue local en el estadio ‘Arena Celeste’, de la Asociación Deportiva y Cultural.

En el primer encuentro, la Escuela Municipal de Crespo derrotó a Rowing (2-1). Mientras que, en el cierre de la mañana deportiva, las anfitrionas vencieron a Echagüe (2-0).

La formación estuvo conformada por: Valentina Prediger, Helena Regner, Alma Wolk, Delfina Bernhardt, Geraldine Muñoz, Luana Serfas, Alfonsina Appelhans, Sofía Randisi, Agustina Felahuer y Chiara Gareis. DT: Azul Holdstein.

Primera varones

El martes 6 de octubre viajó la Primera división masculina, que perdió ante Echagüe de Paraná (3-0).

En esta ocasión, el equipo estuvo integrado por: Juan Daniel Carrasco, Ariel Martínez, Joaquín Reula, Ezequiel Brüggeman, Germán Britos, Nicolás Britos, Joaquín Albornoz, Valentino Krenz y Eric Engel. DT: Alejandro Brambilla. Asistente: Aixa Rey.

Sub 14

En las instalaciones de Patronato de Paraná se jugó un triangular correspondiente a la tercera fecha de la categoría ‘A’ de Sub 14. Fue el miércoles 7 de octubre. Ahí la EMC perdió ante el equipo rojo de las locales y también frente a Echagüe (2-0).

El plantel estuvo conformado por: Alma Lía, Justina Di Bello, Celene Kern, Gudalupe Laguna, Alfonsina Maneiro, Valentina Haberkorn, Camila Folmer, Agostina Piray, Sofía Figueroa, Virgina Martínez, Paulina Busson, Ariana Olvera y Kiara Arin. DT: Azul Holdstein.

Lo que se viene

-Viernes 9 de octubre. Triangular de Sub 14 de la APV, en Estudiantes de Paraná. Crespo jugará ante las locales (18:30) y Club Libertador San Martín (19:30).

-Domingo 11 de octubre. Sigue el Torneo de la Liga Maxi Voley La Roca, la Escuela Municipal de Crespo viajará para jugar dos partidos ante: SPE Team (13:00) y Entre Ríos Voley (15:00).

-Lunes 12 de octubre. La categoría Sub 12 Inicial azul viajará a Cerrito para jugar cuatro compromisos por APV ante: Cerrito blanco (10:00), San Francisco Javier (12:00), Colonia Avellaneda (13:00) y Cerrito verde (15:00).

-Lunes 12 de octubre. Por la APV la Primera división masculina recibirá al Club Atlético María Grande, desde las 20:00, en el estadio ‘Arena Celeste’, de la Asociación Deportiva y Cultural.

-Miércoles 14 de octubre. Por el Torneo de la Liga Maxi Voley La Roca, la Escuela Municipal de Crespo será anfitriona de Atenas de Paraná con el plantel de Primera división femenina. Se jugará desde las 21:00, en el estadio ‘Arena Celeste’.