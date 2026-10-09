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Angela María Schmidt Vda. Gianfelice “Lita”

Necrológicas09 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Falleció en Paraná el día 9 de octubre a la edad de 80 años.

Sus restos son velados en sala "A" de Av. Ramírez 1032 y serán inhumados el día 9 de octubre a las 17:30 en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia San José a las 17:00 hs.

Hogar de duelo: Coronel Domínguez 1586 - Paraná.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

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