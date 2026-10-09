Angela María Schmidt Vda. Gianfelice “Lita”

Boca perdió por 1-0 con Vasco Da Gama y deberá remontar para ser finalista de la SudamericanaDeportes13 de octubre de 2026
El “Xeneize” definirá el pase a la final de la Copa Sudamericana 2026 el próximo martes.
Falleció en Paraná el día 9 de octubre a la edad de 80 años.
Sus restos son velados en sala "A" de Av. Ramírez 1032 y serán inhumados el día 9 de octubre a las 17:30 en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia San José a las 17:00 hs.
Hogar de duelo: Coronel Domínguez 1586 - Paraná.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.