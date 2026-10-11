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Médicos y odontólogos de PAMI realizarán un nuevo paro nacional de 96 horas

La medida de fuerza fue impulsada por la Asociación de Profesionales de la Salud, luego de varios meses de reclamar el retraso en sus ingresos.
Nacionales11 de octubre de 2026

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Médicos de cabecera y odontólogos de PAMI llevarán a cabo un paro nacional de 96 horas, que se extenderá desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, luego de varios meses meses de reclamar un significativo retraso en sus ingresos y los altos costos de los materiales utilizados en consultorios.

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que exigen una actualización del monto fijo mensual que reciben por cada afiliado debido a que, al momento, los médicos de cabecera obtienen $2.700 por cada uno y reclaman elevarlo a $4.500, mientras que los odontólogos cobran $374 por paciente y piden un piso de entre $1.500 y $3.000

Con esta medida de cuatro días completos de cese de tareas en todo el país, los profesionales denuncian que sus ingresos reales "cayeron a la mitad desde abril".

Durante las jornadas de paro, anunciaron que quedarán suspendidos todos los turnos programados, las consultas de rutina, las derivaciones a especialistas y las transcripciones de recetas habituales e informaron que los únicos servicios garantizados serán las guardias mínimas y las recetas consideradas de urgencia médica.

Para aquellos pacientes que tengan agendado un turno en alguno de estos días, las entidades médicas recomiendan comunicarse previamente con el profesional con el que se atienden regularmente para confirmar la reprogramación de la consulta o práctica médica, consignó Noticias Argentinas.

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