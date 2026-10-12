Paro nacional de los médicos del PAMI por 96 horas: se suspenden los turnos programados

Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas, desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, en reclamo de una actualización de los honorarios que perciben por cada paciente.

La medida, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (Appamia), afectará la atención habitual de jubilados y pensionados en todo el país.

La protesta responde al reclamo por una actualización de los honorarios que paga el organismo por cada afiliado. Actualmente, los médicos de cabecera reciben $2.700 por paciente y los odontólogos, $374, montos que consideran insuficientes para sostener la atención frente a los costos actuales.

La medida de fuerza se produce pocos días después de otro paro de 72 horas y busca obtener una respuesta concreta de las autoridades del PAMI. Durante las cuatro jornadas, la atención dependerá de la adhesión de cada prestador, por lo que los afiliados podrían tener que reprogramar sus consultas.

Los profesionales reclaman una actualización de los honorarios que paga el organismo por cada afiliado. La medida se extenderá del martes 13 al viernes 16 de octubre y podría afectar las consultas programadas en todo el país.

Paro del PAMI: cuánto cobran los médicos y odontólogos por cada afiliado

El reclamo de los profesionales de la salud apunta al valor de la cápita, el monto fijo mensual que el PAMI paga a los médicos de cabecera y odontólogos por cada afiliado que tienen asignado, independientemente de que la persona concurra o no a una consulta.

Actualmente, los médicos de cabecera perciben $2.700 por afiliado, mientras que los odontólogos reciben $374. Los profesionales consideran que esos valores son insuficientes frente a los costos actuales y reclaman una actualización de los honorarios.

En ese sentido, solicitan elevar la cápita médica a $4.500 y la odontológica a $3.000. Según sostienen, la recomposición resulta necesaria para sostener la atención de los jubilados y pensionados que utilizan las prestaciones del organismo.

Qué pasará con los turnos programados

El paro nacional se extenderá desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre. Durante ese período, los turnos programados con médicos de cabecera y odontólogos que adhieran a la medida podrían verse afectados.

Por ese motivo, se recomienda a los afiliados comunicarse con sus profesionales para confirmar si se mantiene la atención o si deberán reprogramar la consulta. La prestación dependerá de la adhesión de cada consultorio a la medida de fuerza.

El conflicto permanece abierto mientras los profesionales reclaman una actualización de los honorarios. La protesta busca presionar al organismo para que revise los montos que paga por cada afiliado y dé una respuesta a los pedidos de recomposición.

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