El pastor David Cirigliano fue elegido nuevo pastor presidente de la IERP

El pastor David Cirigliano fue elegido este domingo 11 de octubre como nuevo pastor presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), durante la XXVIII Asamblea General Ordinaria, celebrada en Hohenau, Paraguay. Sucederá al pastor Leonardo Schindler, quien concluye ocho años al frente de la Iglesia. La elección tuvo lugar en el marco de la XLVII Conferencia Sinodal, que reunió durante cuatro jornadas a representantes laicos y ministeriales de los siete distritos de la IERP, para reflexionar sobre la vida y misión de la Iglesia bajo el lema “Yo hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21,5).

Tras conocerse el resultado, Cirigliano compartió un mensaje profundamente personal y emotivo, en el que recorrió diferentes momentos de su vida, desde su adolescencia y sus primeras experiencias de fe hasta su formación y ministerio pastoral. Recordó especialmente a su madre y su constante vida de oración, a su padre, predicador laico, y a su abuelo materno, pastor. También evocó el camino compartido con su esposa Gladys, a quienes acompañaron sus primeros años de ministerio y su ordenación pastoral, realizada el 29 de junio de 2003.

En su reflexión, retomó diferentes relatos bíblicos sobre el llamado de Dios, mencionando a Elías, Jonás, Jeremías e Isaías, y destacó la importancia de responder a esa vocación con sensibilidad frente a las necesidades de las personas. “Cuando la palabra de Dios nos quema en la boca, no podemos menos que compartirla y pronunciarla”, expresó. También señaló que la reflexión y el conocimiento deben traducirse en una vivencia profunda de la fe, capaz de reconocer las aflicciones y necesidades de quienes nos rodean.

Uno de los momentos centrales de su mensaje llegó cuando recordó su primer encuentro significativo con la imagen de Cristo crucificado y el amor que experimentó a través de ella. “Ahí entendí que aquel que hace nuevas todas las cosas, en primer lugar, hizo algo nuevo conmigo. Y me sigue transformando todos los días”, manifestó, vinculando su experiencia personal con el lema del Sínodo. Finalmente, agradeció la confianza depositada en él y expresó su disposición a asumir esta nueva responsabilidad desde la escucha, la cercanía y el acompañamiento pastoral. “Voy a dar lo mejor de mí. Voy a estar atento a la escucha, atento a la mirada, atento a la palma abierta para estrechar manos y atento a mis pies que me conduzcan al abrazo”, afirmó.

El pastor David Juan Cirigliano es Licenciado en Teología, nació el 27 de diciembre de 1963 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Esta casado con la pastora Gladys Esther Heffel, con quien tiene tres hijas, Deborah, Antonella y Florencia; y dos nietas Sol y Dariela. Estudió en el ex Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET) entre 1984 y 2000. Fue ordenado el 29 de junio de 2003 en Crespo, Entre Ríos. Como ministro le tocó pastorear a la Congregación Evangélica de Crespo, la Congregación Evangélica de Gral Alvear, Semillas del Sur y actualmente la Congregación Evangélica San Antonio.