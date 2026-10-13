Boca recibe a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

Sin la presencia de su capitán y figura, Leandro Paredes, Boca recibirá este martes a Vasco da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

Boca llega a este encuentro en medio de un gran momento y con la ilusión al máximo en todos los frentes, ya que arrastra un invicto de 17 partidos y se mantiene con vida en todas las competiciones este semestre: está en semis de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, pelea por el título de Campeón de Liga en la tabla anual y además sigue firme en el Torneo Clausura.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el "Xeneize", que es dirigido por Roberto "Vasco" Arruabarrena, se metió en esta instancia luego de eliminar a O´Higgins de Chile, a Recoleta de Paraguay y a San Pablo de Brasil.

Vasco da Gama, por su parte, tuvo grandes actuaciones para dejar en el camino a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, Olimpia de Paraguay y a Independiente Santa Fe de Colombia.

En el ámbito local, el Vasco da Gama está en un delicado momento en el Brasileirao, ya que marcha decimocuarto y está a solo tres puntos de la zona de descenso con nueve fechas por delante.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Copa Sudamericana

Semifinal - ida

Boca - Vasco da Gama

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Piero Maza (Chi)

VAR: José Cabero (Chi)

Hora: 21:30. TV: ESPN, Disney+ Premium y DSports

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.

Agencia NA