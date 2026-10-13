Básquetbol Femenino: Talleres venció a Unión sobre el final

Union primera basquet 2026_9

En la continuidad del torneo clausura organizado por las asociaciones de básquetbol femenino de Paraná y Santa Fe, se enfrentaron en Crespo Unión y Talleres. El triunfo quedó en manos de las visitantes por 56-53.

En el inicio del partido, Talleres rápidamente sacó 8 puntos de diferencia y promediando esa primera etapa, Unión se acercó. Pero sobre el final nuevamente Talleres tomó distancias para quedarse con el primer parcial por 21-16. En el segundo segmento fue Unión el que impuso condiciones desde el inicio y sacó diferencias para ganar 17-10 llegando al descanso largo ganando 33-31. El tercer período fue el de más bajo goleo y que culminó igualado en 7. El último parcial fue de trámite parejo y Talleres lo terminó ganando sobre el final con dos tiros libres para sacar 3 puntos de diferencia a su favor (13-18), dándole números finales al marcador que finalizó 53-56.

Formaciones

Unión (53): Ariadna Soñéz (4), Anna Giorgio (6), María Florencia Pérez (10), Melina Goette, Antonella Pérez (13), Sofía Wolf (9), Janet Córdoba, Camila Wagner, Lara Regner, Antonela Frickel y Pamela Retamar (11). DT: Juan Gastaldo.

Talleres (56): Araceli Ghirardi (11), Malena Vidoz, Sol Ballejos (6), Rocío Mancilla, Camila Harik (7), Camila Facello, Johana Puchetti (18), Mía Salusolia, Mía Re (8) y Eugenia Paira (6). DT: Oscar Bonell.

Posiciones

Talleres 18

Paracao 18

Unión de Crespo 16

Estudiantes 15

Unión de Santo Tomé 13

Rowing 12

Quique 10

Rep. Del Oeste 9