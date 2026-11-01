Visita del papa León XIV: cómo queda el calendario de pagos de ANSES en noviembre con los feriados

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá impacto en el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en el funcionamiento de los bancos durante la segunda semana de noviembre.

El Gobierno estableció tres feriados vinculados con la llegada del Santo Padre: el lunes 9 de noviembre será feriado nacional; el martes 10 alcanzará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires.

A estas jornadas se suma el viernes 6 de noviembre, cuando los bancos no atenderán al público por el Día del Trabajador Bancario. Además, el Banco Central dispuso un feriado bancario para el martes 10 en todo el país.

Por este motivo, los primeros pagos de ANSES correspondientes a noviembre comenzarán el miércoles 11, con un cronograma organizado según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de noviembre

Las fechas previstas entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre para jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

Los haberes de noviembre tendrán un aumento del 1,93%, de acuerdo con la actualización mensual por movilidad.

Bancos: cinco días consecutivos sin atención presencial

El calendario especial también afectará el funcionamiento de las entidades financieras. Las sucursales permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive.

El cronograma será el siguiente:

- Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario.

- Sábado 7 y domingo 8: cierre habitual por el fin de semana.

- Lunes 9: feriado nacional por la visita del Papa.

- Martes 10: feriado bancario dispuesto por el BCRA en todo el país.

La atención bancaria presencial se retomará el miércoles 11, aunque en la provincia de Buenos Aires continuará el feriado dispuesto por la visita del pontífice. Por lo tanto, las sucursales de esa jurisdicción no retomarán la actividad habitual durante esa jornada.

Durante los días sin atención presencial, seguirán disponibles los cajeros automáticos, el home banking, las aplicaciones bancarias y las billeteras virtuales para realizar transferencias, pagos y consultas.