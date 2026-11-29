Una persona fue detenida en el marco de la investigación por el doble homicidio de Adrián Esteban Olmedo y Juan Gabriel Franco, ocurrido este sábado en La Paz. La Policía realizó diez allanamientos en distintos domicilios de la ciudad y secuestró teléfonos celulares, municiones y otros elementos.

Los procedimientos se desarrollaron con intervención de la Fiscalía a cargo de Facundo Barbosa, en una causa caratulada como doble homicidio agravado. Consignó Ahora, que por el momento no se especificó cuál habría sido su participación en el hecho.

Durante los allanamientos se incautaron 20 dispositivos y partes de teléfonos celulares, cartuchos de distintos calibres, un pendrive de 64 GB, partes de motocicleta y elementos vinculados a armamento. También se realizaron requisas personales y notificaciones judiciales.

Participaron la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la División Homicidios, las comisarías Primera, Villa Alcaraz y San Gustavo, el Comando Radioeléctrico, la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, Drogas Peligrosas y otras dependencias de la Policía de Entre Ríos.

El asesinato a balazos de los dos hombres, ocurrió a las 3.20 de la madrugada del sábado, sobre calle Arenales, en barrio Feria. Las víctimas fueron encontradas sin vida dentro de un Fiat 147.

La intervención policial se había iniciado tras recibir llamados que alertaban sobre disparos hacia un automóvil. Al llegar, los efectivos constataron que ambos ocupantes presentaban heridas de arma de fuego y ya no tenían signos vitales.