Sorpresivo control de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial a metros de llegar a Crespo

Estacion Plus Crespo

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio continúa hasta el 24 de mayo y con él, la rigurosidad de los controles que la fuerza de seguridad entrerriana tiene como premisa. Cumpliendo este objetivo trazado por la superioridad, efectivos dependientes de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, hizo punto sobre la Ruta 12, a la altura de Crespo, para montar un operativo que se extendió durante algunas horas de la tarde de este sábado. Según pudo constatar FM Estación Plus Crespo, un móvil de la mencionada repartición, conos señalécticos y una dotación correctamente identificada y con las medidas de protección personal, se desplegaron a pocos metros del acceso Pte. Ricardo Alfonsín de nuestra ciudad.

El operativo consistió en detener la marcha de todos los vehículos que se desplazaban en ambas direcciones, solicitándoles a los conductores el Certificado Único de Circulación, que permite trasladarse de una localidad a otra en este tiempo de cuarentena obligatoria y consultándoles acerca del motivo por el cual se encontraban en tránsito. En cada intercambio, los policías efectuaron las recomendaciones de público conocimiento en relación al aislamiento por la pandemia.

Asimismo, el control de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial incluía otros aspectos. Ùltimamente los uniformados abocados a esta tarea, advertían que muchas personas se focalizan en portar la documentación inherente al período especial de prevención del coronavirus, descuidando el debido respeto de las demás exigencias establecidas por la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Ante ello y entendiendo que las obligatoriedades no hacen más que redundar en medidas de protección para quienes viajan, la dotación presente a la altura de Crespo requirió conjuntamente, los requisitos habituales para poder circular.

Al margen de las irregularidades que puedan haberse detectado, la presencia no pasó desapercibida y sorprendió a muchos conductores y eventuales acompañantes. El punto estratégico de emplazamiento del personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, permitió someter a control no sólo a quienes salían y/o entraban a Crespo -donde además se encuentra apostada Guardia Urbana Municipal con la registración digital correspondiente-, sino que también incluyó a aquellos que se desplazaban por Ruta 12 en dirección hacia Paraná o la rotonda de Crespo, de manera que aún sin hacer paso por la ciudad, igualmente fueron controlados. Asimismo, no se descartó un pronto retorno de la delegación policial aludida.

El operativo practicado a 24 horas de haberse anunciado que Entre Ríos junto a las demás provincias del país pasan a la Fase 4, no hace más que reforzar el concepto de estricta evaluación y monitoreo que desde el Estado se realiza en cuanto al comportamiento de los ciudadanos.