Con modalidad especial, en Crespo ya se pueden hacer caminatas y andar en bici

Estacion Plus Crespo

Haber alcanzado la Fase 4 dentro del plan para afrontar y mitigar picos descontrolados de coronavirus, implica la posibilidad de flexibilizar ciertas actividades. Este lunes, el gobernador Gustavo Bordet confirmó que la Provincia habilitaba las salidas recreativas y emitieron un protocolo con recomendaciones, que cada municipio podía implementar en la medida que mejor se adapte a su realidad.

La Municipalidad de Crespo habilitó desde este martes 12 de mayo, las "salidas individuales de esparcimiento". El presidente municipal Arq. Darío Schneider y el secretario de Economía, Hacienda y Producción Dr. Hernán Jacob, encabezaron la conferencia en la que se comunicó a la comunidad la modalidad establecida para esta comunidad.

"La idea es que haya horarios diferenciados", dijo el intendente y explicó: "Las personas mayores de 60 años podrán salir de 8:00 a 12:00, mientras que los menores de 60 años lo harán de 13:00 a 20:00. En todos los casos los recorridos son individuales, excepto cuando salga un menor de 12 años -quien debe hacerlo en compañía de un adulto-, al igual que las personas con discapacidad que requieren acompañante".

"Siempre será dentro de un radio de 500 metros alrededor de su domicilio y por una lapso de tiempo máximo de una hora", puntualizó Schneider, a lo cual Jacob agregó: "Resulta para ello fundamental que cada persona se desplace portando su DNI, ya que le podrá ser solicitada al momento de efectuarse un control, precisamente para constatar el radio en el que se está movilizando. En caso de no tener actualizado el cambio de domicilio, deberá llevar además alguna documentación que le permita acreditar su lugar de residencia real".

"A la habilitación de caminatas hemos incorporado también el uso de la bicicleta. Nos pareció oportuno, porque es un medio de movilidad saludable, al cual nuestra comunidad está acostumbrada. Yo mismo vengo muchas veces a trabajar en bicicleta, está arraigada en nuestra idiosincrasia, con lo cual nos parecía que valía la pena incluirla", destacó el mandatario local. En ese sentido, las autoridades explicaron que la circulación en bicicleta no tendrá un límite de distancia, pero recomiendan mantenerse en cercanías a la zona de residencia.

En cuanto a las medidas de protección personal para el desarrollo de la actividad recreativa, Hernán Jacob destacó que "se mantiene el criterio establecido en el Decreto vigente respecto del uso de barbijo o tapaboca. Durante la circulación en la vía pública no es obligatorio, sino que recomendable. Es decir, que quien lo quiera usar, bienvenido sea; y quien no, tampoco está infringiendo ninguna normativa. En el caso de las salidas recreativas será igual, con la salvedad de que cuando se trate de un menor con un acompañante mayor, ambos deberán usar barbijo. La misma situación cuando sea una persona con discapacidad y su acompañante. La lógica que se aplica en estas situaciones, es que se mantienen la dupla sin que se respete el distanciamiento social requerido. Obviamente, no es obligatorio para quienes anden en bicicleta, en ningún caso, porque claramente está dada la distancia al circular".

Asimismo, se confirmó que los parques y los juegos deportivos o aparatos de gimnasio a cielo abierto, van a estar inhabilitados. A tal fin, los mismos fueron precintados.

Si bien los controles estarán a cargo de los inspectores de tránsito, personal de Guardia urbana Municipal y de la policía local, la intención de las autoridades locales es no tener que llegar a la instancia de sanción, entendiendo que respetar las pautas será lo que garantice su continuidad en el tiempo que dure la cuarentena obligatoria. "Apelamos una vez más a la responsabilidad de los crespenses", subrayó Jacob y continuó: "Debemos disfrutar de este beneficio con responsabilidad, porque ante cualquier inconveniente que surja vinculado a la enfermedad, estas medidas se suspenden. Esperemos que se siga produciendo todo como hasta ahora. Se siguen controlando los accesos a la ciudad, para disminuir las posibilidades de circulación del virus en Crespo. Cuando decimos una hora y un radio de 500 metros, queremos que el vecino lo cumpla independientemente de la sanción prevista en el Decreto. Seguimos apostando a la responsabilidad de cada crespense".





Las autoridades municipales remarcaron que "el paseo en vehículo" o el "instalarse en un espacio verde a tomar mate" no está permitido, puntualizando que las actividades recreativas de esparcimiento están asociadas a contribuir con el bienestar psicofísico, pudiendo complementarse con ejercicios a realizar dentro de los hogares. En igual sentido, se hizo hincapié en organizar las salidas en el seno de cada familia, habida cuenta que las mismas son "individuales".