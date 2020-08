Crespo: 5 casos activos y 53 aislados por Covid-19

Estacion Plus Crespo

Tras concluir la reunión del COES local, quien coordina la Salud Pública de la ciudad, Dr. Marcelo Cerutti, brindó un panorama de la incidencia que tiene por estos días la pandemia en el ámbito de esta jurisdicción. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el profesional expresó: "Tenemos 5 casos confirmados. Dos casos son por asistencia a ciudades con transmisión viral o comunitaria, otra persona es trabajadora de salud, de otra se está buscando el nexo epidemiológico para determinar de dónde o cómo pudo haberse contagiado. Por esta persona se hicieron dos hisopados a familiares y arrojaron resultado negativo. De los primeros pacientes asintomáticos, sí hubo contacto estrecho positivo. Estamos en total con 5 personas que son pacientes positivos y 53 contactos estrechos en aislamiento. Un grupo importante de esa cantidad, están vinculados a un caso positivo de Paraná, que de hecho la sucursal del Banco Nación decidió aislar a buena parte de su personal de manera preventiva. Estamos controlando esas personas y las estamos siguiendo de manera telefónica".

"Los pacientes que se han detectado han tenido fiebre, otro dolor de garganta y un caso con pérdida de olfato. Uno de ellos la semana pasada cursó fiebre más alta, que después se fue normalizando. Actualmente están bastante estables todos, con algún malestar físico propio de los cuadros gripales, pero se encuentran en buenas condiciones", referenció Cerutti.

El alta médica de los mismos estará sujeta "no sólo a la revisión clínica, sino al cumplimiento de los 14 días de aislamiento", afirmó el médico y agregó: "La cuarentena rige tanto para quien dio positivo como para los contactos estrechos. Estos últimos, sólo si tienen síntomas serán hisopados. La mayoría de ellos son personas jóvenes, pero hay que ser muy responsables en acatar la medida, porque el coronavirus es una enfermedad que la transmiten los jóvenes y la padecen los adultos, más aún los adultos mayores. El que sea contacto estrecho tiene que cuidarse y fundamentalmente, quedarse en casa".

En cuanto al paciente detectado mediante un test y posterior hisopado, ambos practicados en Córdoba, el funcionario señaló: "Ese caso no está incluido en los 5 activos, porque todavía Epidemiología de la Provincia no lo ha reportado. Se tiene que producir la comunicación interprovincial, para que sea incorporado al registro de Entre Ríos. Nosotros en su momento hablamos con los familiares y demás, por eso lo dimos a conocer, para desalentar confusiones y ese tipo de circunstancias, pero es un paciente que está en Córdoba, próximo a recuperarse en estos días. Esa persona no tuvo ningún síntoma".

Finalmente, Cerutti recordó que "la cuarentena no va más por las conductas de prohibición, sino que apelamos al cuidado personal. Tenemos que mantener el distanciamiento social, el uso del barbijo y el frecuente lavado de manos. Es lo principal a transmitir y lo que la gente debe entender y acompañar con sus hábitos, para poder contener la enfermedad. Es importante que cumplan con el aislamiento los contactos estrechos, por eso nos reunimos para intercambiar propuestas de cómo lograr el mejor resultado posible. No es sólo una falta legal el salir y romper la cuarentena, sino que hay que ser conscientes de la repercusión que tiene desde el punto de vista epidemiológico, por el riesgo de transmitir la enfermedad".