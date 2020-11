Una escuela de Crespo vuelve a clases presenciales para apoyo de una reducida cantidad de alumnos

Decidieron brindar apoyo educativo a alumnos que terminan la primaria y que por alguna razón no pudieron acceder a clases virtuales o actividades programadas durante el año. Será bajo protocolo sanitario y para una mínima cantidad de alumnos.

Así lo confirmó a FM Estación Plus Crespo, Verónica Wolf, directora de la Escuela Nº 187 “Argentina Soberana” y aseguró que “son 11 alumnos del 6to. grado quienes recibirán contenidos por parte de sus docentes. Únicamente ellos son quienes retornarán a la presencialidad, probablemente desde el lunes 16 de noviembre”.

Wolf explicó: “Nuestra escuela ha decidido retornar a las clases presenciales y en eso estamos trabajando. Algunas escuelas decidimos revincular aquellas trayectorias que se vieron interrumpidas por algún motivo especial. Por ejemplo quienes no pudieron acceder a contenidos por celular, o no hayan podido retirar fotocopias con las actividades, o familias que hayan trabajado todo el día y no hayan podido ayudar a sus chicos, entonces la idea es volver con ese grupo reducido de unos 11 alumnos de 6to. grado con sus docentes, como para continuar preparándolos para el pase al secundario”.

La directora aclaró que es sólo para alumnos del 6to. grado y no para todo el alumnado. “Serán unos 11 alumnos los que participarán”.

Indicó que “la escuela permaneció abierta todo el año. El equipo directivo asistió en forma rotativa, las cocineras estuvieron a disposición, e inclusive también una ordenanza, ya que otras dos personas están con licencia”.

Recalcó que “el establecimiento está en condiciones. Cooperadora aprovechó este tiempo para encarar algunos arreglos que siempre son necesarios. Se repararon los techos que tenían filtraciones de lluvia y hace unos días se terminó de cambiar flotantes en los baños, ya que tenían algunas pérdidas, por lo cual la escuela está en condiciones de clases presenciales”.

Medidas de seguridad e higiene para docentes y alumnos

Wolf informó: “Hemos trabajado en un protocolo que también lo compartiremos con las familias de los alumnos que asistan a clases. Los chicos deberán asistir de lunes a jueves en horario de 9.00 a 11.00 Hs, cada uno con su barbijo y su botella de agua”.

Asimismo, explicó: “Se dividirán en dos grupos de 5 ó 6 alumnos por aula. Incluso vamos a utilizar las aulas más grandes y con mayor ventilación. Ya vamos a separar los bancos, por el tema del distanciamiento”.

“El municipio está al tanto del protocolo que hemos enviado a Paraná e incluso con ellos nos reuniremos para terminar de ajustar algunos detalles”, afirmó.

Agregó que "esta sería la única institución del ámbito urbano que retornaría a las clases presenciales” y bajo estas condiciones especiales.