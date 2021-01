Olivia Janet Correa, la primer bebé del año en Crespo

"Ha sido una experiencia muy linda y gracias a Dios salió todo bien. Ella está sanita, así que estoy felíz. Son muchas emociones juntas y se suma esto que es diferente, de ser la primera del año", expresó Inés Acosta a FM Estación Plus Crespo. La pareja comparte y disfruta de los primeros cuidados que requiere la recién nacida, que ya se encuentra en sala de Clínica Parque Crespo, institución en la que llegó al mundo.

Acerca del alumbramiento, la mamá contó: "Me habían dado fecha para el 8 de enero. Después, como venía siendo grande, me programaron cesárea, que se había fijado para 4 de este mes. Sin embargo, tuve que venir antes y nació. Al cierre del año ya andaba dolorida y el 1º me contacté con la doctora, que me indicó que ya me interne. Olivia Janet nació a las 10:22 de este sábado 2 de enero, con un peso de 3.900 kg.".

"La familia se agranda", cuentan los flamantes papás con emoción. Luciano Correa detalló que "Olivia va a recibir todo el afecto de sus hermanos: Milagros de 15 años, Lautaro de 13 y Enzo de 5 años".

La recién nacida luce hermosa y tranquila en la habitación junto a sus padres, quedando atrás la ansiedad que su llegada generaba. Al respecto, el papá comentó: "El 31 de diciembre Inés estaba molesta, al 1º lo pasó como pudo y desde hace un tiempo yo tenía la intuición que en realidad nacería en los primeros días, pegado a las fiestas. Por suerte salió todo muy bien, una beba hermosa, que ya estamos disfrutando".

Olivia Janet es un nombre que se inscribe en la historia de las tradiciones, tal como ocurre con quienes son los primeros en nacer en cada pueblo. La elección del nombre responde a un acuerdo, que el papá reveló: "Cuando nos esteramos del embarazo lo hablamos y si era nena lo elegía la mamá y si era varón, elegía yo. Cuando supimos que era nena, cumplimos eso, y al primer nombre lo eligió la mamá y al segundo, su hermana Milagros".

La felicidad inunda a la pareja que rodea de amor a la beba, ocasión en la que emocionado el papá manifestó: "Quiero agradecer a todos y cada uno de los que en este tiempo estuvieron con nosotros, a los que nos apoyan siempre. Muchas gracias y sepan que de algún modo compartimos este momento con ellos".