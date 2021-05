Marcelo Cerutti: “El sistema de salud está sosteniendo la atención pediátrica de Covid”

Estacion Plus Crespo

"En base al seguimiento estadístico, podemos decir que el impacto de contagios en alumnos se da mayormente desde los 15 a los 20 años de edad, y después bastante menor es el porcentaje de chicos más chicos", afirmó el coordinador de Salud Municipal, Dr. Marcelo Cerutti. Asimismo, el profesional dio cuenta de la capacidad de atención en el ámbito de la ciudad: "El sistema de salud está sosteniendo la atención pediátrica de Covid. Ya desde el comienzo, reforzamos la atención desde los centros de salud municipal, que ayuda a amortiguar, porque al establecer nuevos lugares de atención, se libera un poco la demanda en el hospital. Además, hay una importante cobertura desde la parte privada".

"Si bien es difícil hablar de cepas, porque no podemos tener certeza de la que tenemos preponderancia en nuestros casos locales, sí advertimos que en este pico bajó el grupo etáreo afectado. Más bien por una conclusión clínica, notamos que el año pasado eran adultos y ahora son más jóvenes. Y esta condición tiene su correlato con lo que sucede también a nivel país", precisó el médico como una de las características de la actual situación epidemiológica.

Refiriéndose a la capacidad de atención para la población en general, el especialista confirmó: "Tenemos dos clínicas privadas que atienden pacientes con necesidad de asistencia respiratoria y recientemente me contacté con ellos y contaban con lugar. Por la cantidad de respiradores disponibles, podríamos creer que estamos en excelentes condiciones, pero hay que recordar que son insumos para toda la zona e incluso más del 50% de sus pacientes hoy, no son de la ciudad. Por eso uno insiste en el cuidado personal como herramienta para evitar una situación crítica".

Enfocado en el espíritu de la estadística presentada este jueves, Cerutti señaló: "El objetivo es ver si la escuela es un lugar de contagio o de propagación. Si uno viera que el número de contagios empieza a ascender, que los protocolos no funcionan y que la cuestión no viene bien, la conducta a tomar será otra. Por ahora, refleja que el ámbito de contagio no es la escuela, sino afuera. El lugar de transmisión pasa por otro lado", afirmó.