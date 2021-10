Maximiliano Alva relevó a Esteban Gómez en Comisaría Crespo

El 11 de marzo de 2021, Maximiliano Alva y Esteban Gómez arribaron a Crespo como dupla de conducción de la comisaría de la ciudad. Las circunstancias generaron que la superioridad vaya adoptando decisiones, acordes a las posibilidades institucionales y con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de prestación del servicio. Pasado ya 7 meses, se confirmó a FM Estación Plus Crespo, un nuevo relevo: Esteban Gómez fue designado Jefe de Comisaría Oro Verde y Maximiliano Alva asume la conducción de Comisaría Crespo. El cambio responde a cuestiones operativas y se enmarca en el reacomodamiento de funcionarios. De hecho, se produce en un marco de reciente redistribución de personal en el departamento Paraná, tanto oficiales como suboficiales.

Desde hace algo más de un mes, Gómez se encontraba desempeñando el cargo de Jefe de la seguridad de esta comunidad. A instancias del traspaso de mando, el funcionario saliente, manifestó a Estación Plus: "Nos reasignaron un nuevo destino y es un desafío más que se suma a a carrera. Estoy a esta fecha sumamente agradecido con la ciudadanía, por el recibimiento que me dio en su momento -que sinceramente no me lo esperaba con esa calidez-, y el acompañamiento de los vecinos e instituciones, que han sido grandes colaboradores con nuestra función. Agradezco al personal de la dependencia, porque el recurso humano me ha permitido concretar muchos objetivos. Siempre quedan cuestiones pendientes, se puede hacer más, se puede corregir, pero creo que hemos cumplido con la premisa de llevarle tranquilidad a la gente. El nuevo Jefe no tengo dudas que continuará el trabajo que he estado realizando y estará optimizando un montón de aspectos".

"Me llevo una muy buena imagen de la ciudad, sobre todo el respeto de sus ciudadanos. Espero haber respondido a las expectativas de la mayoría", sostuvo la autoridad saliente y agregó: "Tuve la experiencia de por primera vez trabajar en coordinación con una Comisión de Amigos de la Comisaría -AVACC-, de quienes recibí un apoyo y colaboración más que importante. Aprovecho este momento para agradecerles públicamente".

En términos similares se expresó sobre la vinculación con la Municipalidad, ocasión en la que comentó: "Al analizar los resultados o hacer un balance, es de gran incidencia positiva la permanente asistencia de Guardia Urbana Municipal, del cuerpo de Inspectores, que han estado codo a codo con nosotros; tanto el personal como las autoridades, ya que todo el Departamento Ejecutivo siempre mantuvo un contacto fluido y se articuló un trabajo conjunto que me da verdadera satisfacción, ya que han sido criterios compartidos en post de beneficiar a la población".

Comisaría Oro Verde pasa a tener nueva autoridad. "Voy a trabajar de la misma forma donde me toque estar", dijo Gómez y aclaró: "Seguiré con la misma modalidad e trabajo y espero volver a tener estos resultados, que tienen que ver con la tranquilidad de la gente".

Por razones personales y de fuerza mayor, Maximiliano Alva debió repentinamente apartarse de sus obligaciones inicialmente encomendadas. Sin embargo, a partir de ahora retoma ese proyecto de gestión. La autoridad entrante señaló a Estación Plus: "Tal como ha sido hace unos meses atrás, reasumo la seguridad de Crespo como un desafío que me representa mucha responsabilidad y entusiasmo", dijo el flamante funcionario, con experiencia en el desempeño de tareas técnicas en Toxicología, repartición policial donde atravesó buena parte de su carrera.

"No se ha impartido ningún lineamiento en particular, sino que continúa la premisa de brindar un buen servicio de seguridad", señaló quien se estaba desempeñando por segunda vez en la conducción de Comisaría Oro Verde.

Si bien ya había cumplido jornadas de guardia en Crespo hace unos meses, ante este retorno para continuidad, Alva comentó: "En poco tiempo se han dejado más prolijos los espacios, se puso a punto el parque automotor, he encontrado un reordenamiento en términos administrativos, y es una satisfacción ese avance logrado. Estaré continuando ese trabajo, buscando utilizar los recursos de la mejor manera posible, en beneficio de la tranquilidad de los vecinos de Crespo", afirmó.