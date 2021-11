Emplazan una nueva imágen del General Perón en la plaza que le rinde homenaje

Estacion Plus Crespo

La Plaza Juan Domingo Perón de Crespo volverá a contar con la figura del ex presidente argentino. Quien encabeza el Consejo de Unidad Básica local, Carmen Ortíz, contó a FM Estación Plus Crespo: "Veíamos con tristeza y amargura, que el busto de Perón estaba ausente, porque hace unos cuantos años se colocó y fue destruido, luego se volvió a emplazar, nuevamente fue dañado -ya no le cabían restauraciones-, se colocó en algún momento y la reincidencia hizo que se desistiera de tener allí la imágen del General Perón. El bloque de concejales analizó la situación y tentaron a los militantes a volver a intentarlo y así se hizo. Durante casi un año se estuvo haciendo. A los escultores les lleva su tiempo, nos contactamos con un escultor crespense radicado en Buenos Aires, que tomó la propuesta y ahora está ya emplazado. Esta obra viene a ocupar el lugar que el recuerdo de Perón merece, tal como lo planificaron y soñaron quienes quisieron que esta plaza le rinda homenaje".

"Es un hermosísimo parque, con muchos árboles, que la gente utiliza muchos los fines de semana, principalmente los chicos del barrio y los adolescentes y adultos que asisten a la Escuela (Bicentenario y Dr. Nusimovich), ya que ese espacio verde comparte la manzana con el establecimiento educativo. El busto viene a hermosear todo el barrio, que se está extendiendo exponencialmente y nos sumamos al desafío de tener un parque como corresponde, con la figura de quien lleva el nombre", sostuvo la presidenta del Justicialismo de Crespo.

Carmen Ortíz adelantó que "próximamente se va a inaugurar, conjuntamente con una placa recordatoria del escultor de la obra".

En cuanto a las características del nuevo busto, la dirigente comentó que "se utilizó una resina resistente, está relleno con cemento y lleva también una estructura de hierro por dentro. El escultor podrá dar más precisiones, pero es esa la referencia a grandes rasgos. Por fuera, para protegerlo de las inclemencias del tiempo o de algo que lo pueda afectar como las piedras que saltan cuando se corta el pasto, se decidió rodearlo con un blindex".

Apelando a la concientización, Ortíz acotó: "En los últimos años la ciudadanía ha crecido mucho en términos de respeto cívico y creo que esta vez se va a cuidar y va a quedar por muchísimos años la imágen del General Perón".