Detuvieron a un hombre que incendió una moto y el frente de una vivienda donde estaba su ex esposa y sus 4 hijos. FOTOS

Según se informó a FM Estación Plus Crespo, durante la madrugada una mujer se comunicó con la Comisaria Crespo informando que había un incendio en una vivienda ubicada en calle Rivadavia. La mujer, de 35 años, quien estaba con sus hijos, hace tres semanas se había separado de ex pareja, pero según explicó a los efectivos policiales su ex pareja no dejaba de molestarla, yendo a la madrugada a su casa donde luego de una discusión en la que le solicitaba una moto y la mujer se negó a dársela, se fue.

Momentos más tarde, la mujer escucha ruidos y observa una sombra, sale de su casa y observa la moto que estaba en el frente de su vivienda en llamas y a su ex riéndose para luego irse caminando.

El fuego se expandió rápidamente y tomo parte de la casa, y gracias a la ayuda de vecinos pudo sacar a sus cuatro hijos menores de edad.

Bomberos Voluntarios de Crespo sofocó el incendio, que afectó la estructura de la vivienda ocasionando importantes pérdidas materiales, mobiliarias y edilicias.

La policía logró la aprehensión del autor del hecho, de 26 años, en calle Santa Fe. El hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales por disposición del fiscal.

No hubo víctimas, ni heridos y bomberos pudo rescatar un can del interior del inmueble.