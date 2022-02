"Rosa roja", la predilección de los crespenses en este 14 de febrero

Una tradicional florería de la ciudad confirmó que "para esta fecha siempre hay una alta demanda y el 2022 no ha sido la excepción". Detallaron las tendencias al momento de obsequiar.

Estacion Plus Crespo

"San Valentín es una fecha en la que las ventas se mueven mucho en nuestro rubro. Hemos estado tomando pedidos con anticipación y también estamos en este mismo día recibiendo una buena cantidad de encargues. Para esta fecha siempre hay una alta demanda y el 2022 no ha sido la excepción", manifestaron a FM Estación Plus Crespo desde Florería Sogaysé.

"La rosa roja es un clásico del 14 de febrero y eso se mantiene. Uno ve que se simboliza mucho el amor y el romanticismo con esta flor, lo que hace que sea lo más pedido. Hay quienes buscan yerbera, margaritas, entre otras variedades, porque ya hacen un presente más personalizado. Eligen alguna en particular cuando saben que a la otra persona le gusta una determinada flor, pero en general nadie escapa a las rosas rojas, ya sea para que le llegue a la persona, entregarla en persona o algunos nos piden preparada para la cena de hoy o alguna cita especial", indicó.

El precio ha tenido una pequeña actualización en relación al año anterior, respondiendo a las características climáticas que ha tenido este verano, sobre lo cual el responsable de la florería explicó: "Las flores han sufrido las altas temperaturas que hemos tenido. Hay pocas flores y se vende lo que se consigue. Hubo años con veranos no tan agresivos en cuanto al calor y la producción era mayor, pero en esta ocasión se quemaron muchas flores o bien, llegan muy sufridas y no son vistosas como para regalo. Igualmente se ha hecho una selección y tenemos disponible muy buena mercadería. Tiene un valor de $400 cada pimpollo, arreglado. Siempre sugiero que cada uno escriba la tarjeta incluso, porque es algo que le va a quedar a la otra persona y qué mejor que sea con su propia letra. Pero si no se animan, lo hacemos nosotros, estamos para eso".

"Hoy se trabaja hasta agotar stock", señaló el comerciante, destacando que es un día clave para el sector y agregó: "Cada uno regala de acuerdo a sus posibilidades, pero lo importante es el gesto, la actitud y la intención. Es un objeto que simboliza, por eso además de flores tenemos peluches, que es también bastante pedido".