A poco de iniciar la cosecha preocupa la provisión de gasoil

Hugo Neiff, encargado de Combustibles y Lubricantes YPF de LAR Crespo, indicó a FM Estación Plus Crespo, que “un gran porcentaje del combustible se importa y lo que se produce en argentina no alcanza para abastecer el mercado. La cuenta es muy clara, con el precio del petróleo a nivel mundial hoy no cierran los números, la perdida es de 38 o 39 pesos por litro con la importación”.

Graficó que “se produce una escasez de combustibles porque las petroleras compran caro en el exterior y venden barato en Argentina”.

Neiff informó que “hace unos 5 meses que hay dificultades, pero sin dudas que el tema de la guerra termina por agravar la situación, al aumentar mucho más el petróleo. A los mayoristas desde hace tiempo les otorgan cupos, pero en las estaciones de servicio donde los consumos cayeron ante la caída del poder adquisitivo, entonces eso hizo que no se notara tanto el tema de los cupos”. “Si bien hubo momentos en que faltó gasoil, en los otros productos no hubo mayores inconvenientes. A pesar de los aumentos que se aplicaron en los últimos tiempos, aún no alcanza, y se estima que debería incrementarse aún un 30 % para adecuarse a los costos de importación y con esa diferencia de precio ninguna petrolera quiere comprar”.

Neiff explicó que “desde YPF aplican cupos solo al sector de los mayoristas y te entregan la misma cantidad de combustible que se consumió el año pasado en el mismo mes”. “Que hacemos nosotros, para ser más justos, trasladamos el mismo cupo al cliente. O sea, no le vendemos a clientes nuevos y a los clientes antiguos les vendemos lo mismo que compraron en el mismo mes del año pasado”.

¿Qué pasará en temporada de cosecha?

Al ser consultado por la próxima cosecha, Neiff advirtió “Ahora viene la época de cosecha y ahí es donde aparecen los temores por el tema abastecimiento. La cosecha se está demorando por cuestiones climáticas, pero ya en poquitos días comenzará y no tenemos certezas de cómo será la provisión de combustibles. Lo estamos manejando mes a mes y sin demasiadas certezas”.

“Estimo que para la próxima cosecha habrá complicaciones como las que ya sufrimos durante la cosecha de maíz, donde llegamos con lo justo a abastecer a nuestros clientes. No pudimos atender a nuevos clientes ni proyectar crecimiento si un cliente necesitaba mayor cantidad de combustible”.

Sector minorista estaciones YPF de LAR

En el sector minorista no tenemos información de que se apliquen topes o cupos. Sí sabemos que en algunos lugares comenzaron a aplicar topes de 15 litros por vehículo, pero en nuestras estaciones de servicio, hasta ahora, no tenemos noticias de que pueda llegar a producirse esta situación.