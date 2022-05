Se activaron los programas sociales de asistencia por el invierno en Crespo

Los dos principales aportes del programa que funciona durante la temporada de invierno desde el ámbito municipal, se encuentran en pleno alcance de aquellos que lo necesitan. La directora de Desarrollo Humano, Lic. Vanesa Pusineri, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Todos los años, cuando comienzan las semanas de frío, hacemos el lanzamiento del Programa de Frazadas. Las entregamos a las familias, con un informe socioeconómico mediante. Hay quienes ya se venían acercando a consultar y a medida que teníamos disponibilidad se han estado entregando, pero ahora es como el período más fuerte de demanda y entrega".

En cuanto a las frazadas, la funcionaria indicó que "son de confección municipal, a través del Taller de Corte y Confección. Compramos la tela polar en un comercio local, en cantidad como para lograr un mejor precio y en dicho espacio de aprendizaje, se hicieron las frazadas. Ahorramos en ese sentido. Son de buena calidad y sabemos que las familias las aprovechan mucho".

Pusineri también se refirió a la otra ayuda que comprende el Programa Invierno, sobre lo cual manifestó: "Se complementa con una ayuda para la recarga de garrafas de gas. Es un importe económico para ese fin. Las personas que lo necesiten tienen que dirigirse a la Oficina de Desarrollo Humano, se hace un informe de su situación y se le entrega el aporte. El mismo es una vez al mes, durante los tres meses de la estación".

Haciendo un balance, la funcionaria municipal sostuvo que "por el momento, la demanda que se registra se mantiene estable respecto de años anteriores. Sí por ahí advertimos que se están acercando familias que en otras oportunidades no lo hacían. Estimamos que tiene que ver con el hecho de que el valor en general de todo se ha incrementado y por ahí no logran poder también costear estos específicos, que surgen por la propia temporada y que de hecho, no han quedado afuera de los aumentos. Hayan sido beneficiarios antes o no, invitamos a quienes necesiten la ayuda a acercarse, para hacer la evaluación correspondiente".