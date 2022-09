Schneider anunció que se creará un nuevo Jardín Maternal Municipal

Estación Plus Crespo

En el marco de los 35 años del Jardín Maternal Municipal "Arco Iris", el intendente Arq. Darío Schneider, anunció que se creará uno más bajo la órbita municipal. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, expresó: "Hoy contamos con tres jardines en total y la idea es que el año que viene podamos sumar el cuarto. Funcionará en la zona de la ex Estación del Ferrocarril, en un predio que recuperamos y estaremos acondicionando. Será para la primera infancia, dado el concepto amplio de las prestaciones que se desarrollan en esos lugares, que no son sólo educativas sino que se abordan otras cuestiones sociales".

"Ya tenemos un convenio firmado con la subsecretaría de Primera Infancia de Nación", anticipó el mandatario local y agregó: "Es un convenio de conformación del nuevo espacio. Ahora tenemos que armarlo, presentarlo y después habrá un aporte del gobierno nacional para el funcionamiento".

Schneider dio cuenta que su gabinete está trabajando en ello y manifestó: "Es una decisión tomada y esperamos poder el año que viene iniciar las clases en este nuevo espacio".