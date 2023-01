Crespenses recuerdan con emoción al padre Orlando Mattiassi

Estación Plus Crespo

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Facunda Escobar, recordó a quien dio vida a la corriente católica de raíz pentecostal “Renovación Carismática”.

“Hubo muchos crespenses que tuvieron relación estrecha con el sacerdote”, sintetiza Facunda.

“Fue una noticia muy triste. Es un sacerdote al que le debo la vida, porque a partir de él, conocí la palabra de Dios. Me siento muy agradecida porque además Fabián, mi hijo, trabajo con él y se acercó a Dios a partir de la relación con el padre Mattiassi”.

Facunda lo recuerda como “Un gran sacerdote con el que compartimos mucho, la verdad que no tengo palabras para expresar el dolor que siento en el corazón”.

“Fue un sacerdote que nos liberaba. Aún recuerdo cuando salían colectivos repletos desde Crespo para ir a sus misas de sanación, donde mucha gente se sanaron y liberaron”.

Recuerda que “En algunas oportunidades vino a celebrar sus misas a Crespo, pero aquí no se acostumbraron a sus formas de celebración y sus ganas de renovación”.

“Hace poco tiempo, participamos de una celebración religiosa junto a él para celebrar sus 90 años”.

“A mí particularmente me ayudó mucho con liberación y sanación, cuando yo más lo necesitaba. Lamento no poder acercarme a despedirlo, no hay palabras para describir lo que yo viví y aprendí con ese sacerdote. Destaco el carisma que tenía y sus modos de querer renovar la iglesia católica”.

Historia

Nacido en Colonia La Argentina, departamento Federación, se hizo reconocido en la ciudad de Paraná por su labor pastoral en la zona de Bajada Grande.

El padre Orlando llegó a Paraná el 3 de abril de 1976 designado Capellán Residente en la capilla del Inmaculado Corazón de María de Bajada Grande. Sin saberlo, se transformaría en un sacerdote permanente y barrial que salió al encuentro de todos, a cada casa, a cada familia.

Muchas cosas cambiaron con la llegada del padre Mattiassi. Organizó las misiones por el barrio, las procesiones náuticas, la comunidad comienza a reunirse en torno al río, sumando la colaboración de los pescadores. Inauguró el Prado de la Cruz, el monumento a la Virgen de Aguas Dulces o Virgen de los Pescadores en los miradores del barrio y hasta un corazón de oro para la Virgen María ordenó realizar para la década del 80.

Propagó el Movimiento de Renovación Carismática, las misas de sanación y también llegó más allá de los límites del barrio a través de la radio. "El corazón grande y generoso, audaz y servicial de un sacerdote, el padre Orlando Mattiassi, hizo posible esta gracia de anuncio y evangelización que sigue su camino y su proyección", cuenta la historia de Radio Corazón.

Vivió en Bajada Grande hasta que algunos vecinos del barrio y gente de la comunidad alertaron sobre el deterioro en la salud de sacerdote.

Despiden los restos del cura carismático

Alberto Puiggari, ofició una misa por el terno descanso de Orlando Mattiassi. Acudieron feligreses de Paraná, especialmente de Bajada Grande

Los restos de sacerdote descansan cementerio del Seminario.

