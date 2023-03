El Centro Comercial apartó de la Vicepresidencia a Mariela Gallinger

Estación Plus Crespo

Este lunes, la Comisión Directiva del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo, se reunió y decidió la desvinculación de Mariela Gallinger al cargo de Vicepresidenta. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el presidente Leonardo Diez, explicó: "Lamentablemente se ha viralizado un audio, que escuchó gran parte de la ciudad y que hubiésemos deseado que no sea así, pero en el cual la Vicepresidenta tuvo palabras agraviantes para con miembros de la Comisión Directiva y para con una institución tan querida, como es Bomberos Voluntarios. Tomamos conocimiento de esto y no podíamos quedarnos ajenos a evaluar esto en reunión de Comisión Directiva. Se expusieron los fundamentos y por el voto de todos los miembros se ha determinado sancionarla, excluyéndola del cargo, por incumplimiento de los Estatutos".

La decisión en la institución local podría tener un efecto dominó en la conformación de la Comisión Directiva de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), sobre lo cual Diez comentó: "Nosotros notificamos a FEDER de esta Resolución, que ha quedado asentada en los libros y actas del Centro Comercial. Los pusimos en conocimiento de que Mariela Gallinger cesa en nuestra representación y ellos deberán resolver cuál es su situación en esa Federación. Vale aclarar, que el cargo que protagonizaba dentro de FEDER es del Centro Comercial Crespo, no es personal. Por eso al no estar más en nuestra Comisión Directiva, tampoco debería estar en la de la Federación Económica".

Quien conduce a la entidad que nuclea a comerciantes de Crespo, sostuvo que las descalificaciones hacia la institución bomberil tuvieron un fuerte repudio entre los asociados, quienes hicieron llegar sus expresiones a la Comisión Directiva. En tal sentido, manifestó: "Bomberos Voluntarios goza del respeto y el afecto de esta comunidad. Desde el Centro Comercial repudiamos cualquier expresión de confrontación, por el contrario, favorecemos la vinculación colaborativa y la estrecha unión entre las instituciones de la ciudad. Así está fijado en nuestro Estatuto y por eso cada uno de nosotros es responsable de predicar eso con las palabras y actitudes. Los socios se han visto sorprendidos por estas expresiones viralizadas y nos han trasladado su incomodidad. La decisión de desvincularla fue unánime, porque consideramos que es justo y acorde a lo que debíamos hacer, sobre todo pensando en el futuro de la institución. El Centro Comercial tiene una trayectoria e incidencia a novel local, condición que debemos cuidar y sostener".

Las ofensas proferidas por Mariela Gallinger -quien posteriormente efectuó un pedido de disculpas-, dejó entrever que existían discrepancias también con la dirigencia del Centro Comercial, sobre lo cual el presidente señaló: "Lo hemos hablado en varias oportunidades. Veíamos que había una incompatibilidad entre su rol de funcionaria municipal y el rol de Vicepresidenta del Centro Comercial. Hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros desde nuestro lugar de representación del sector comercial, agrícola e industrial, tenemos que realizar ciertos planteos, elevar quejas que nos trasladan nuestros socios y demás, circunstancias en las que se daba un conflicto de intereses. En su rol de funcionaria entendemos que defiende a la Municipalidad, pero es difícil al mismo tiempo estar en la mesa del Centro Comercial, donde existen ocasiones de intereses encontrados. Se lo habíamos manifestado en varias oportunidades y esto se sumó a la decisión de apartamiento. Creemos que esas diferencias son precisamente las que desembocan en el audio viralizado, generando malestar tanto en la Comisión Directiva como en Bomberos Voluntarios, sintiéndose afectados o descontentos nuestros socios".

La desvinculación operó desde el momento de suscribirse la Resolución, quedando por estos días el cargo vacante. Con la mirada puesta en el futuro más inmediato, Diez explicó: "Queríamos cerrar este tema, porque ya estamos enfocados en otras cuestiones, como las tarifas eléctricas y cuestiones que son imperiosas gestionar en nombre de nuestros representados. Ahora tenemos que seguir adelante, y en la próxima reunión -tal como lo establece el Estatuto-, se le hará la propuesta al Primer Vocal, quien deberá decidir si acepta o no; y de no ocurrir, se continuará con el Segundo Vocal, hasta que se realice la nueva Asamblea, donde se fijan las nuevas autoridades".