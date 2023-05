Juan Diego Etchevehere encabezó una reunión de instituciones para elaborar un petitorio a los pre-candidatos a gobernador

El Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina convocó a dirigentes para participar del 3er. Encuentro de Instituciones y Entidades Intermedias Entrerrianas, modalidad que tiene por objeto elaborar un listado de peticiones de cada sector. Las mismas serán puestas en conocimiento y entregadas a los pre-candidatos a gobernador de la provincia, en una reunión pautada para el próximo 30 de junio, a desarrollarse en Paraná.

La actividad se realizó en el salón auditorio de la Asociación Crespo Capital de la Avicultura y se continuará replicando en distintos puntos del territorio. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el director de la Sociedad Rural en Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, enumeró los aspectos que hasta la fecha surgen como principales ejes temáticos: "Los pedidos tienen que ver con que el gobierno provincial no tenga déficit fiscal; bajar la presión tributaria a los sectores productivos e instituciones; mejorar la infraestructura de los accesos y la electrificación; unificar el tipo de cambio; generar condiciones de libertad para comercializar y poder llegar con nuestra producción -que es muy fuerte-, a los distintos mercados internacionales; tener una ley de promoción de productos comerciales e industriales; entre otras. Cada sector ha expresado las distintas necesidades y lo más importante de todo, es que esta hoja de ruta que estamos configurando, es de consenso. Sale por unanimidad. Lo que se les estará entregando y se le va a proponer a los precandidatos a gobernador, sale por consenso absoluto y unanimidad".

El dirigente ruralista indicó que es la primera vez que desarrollan esta modalidad y destacó la participación que vienen teniendo los encuentros: "Es una mesa horizontal, participan todos en igualdad de condiciones, fijan sus agendas, se integran y de común acuerdo, queremos presentárselas todos juntos a los precandidatos", explicó Etchevehere y agregó: "Entendemos que no hay mucho más margen para cometer errores. Hemos llegado a un nivel muy duro -que nos duele a todos-, de pobreza, de inactividad económica, con lo cual nos estamos desmembrando los entrerrianos y los argentinos en general, por un contexto macro de país. Nos parece que si no nos asociamos y no hacemos fuerza entre todas las asociaciones civiles e intentamos poner una agenda común a todos los espacios políticos, no vamos a salir adelante. Independientemente de la realidad de cada sector y de la fuerza política que salga electa, deben estar claras las necesidades y aspectos a trabajar. Sólo queremos hacer un aporte para salir adelante".