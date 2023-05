Salud Animal Municipal insta a denunciar los posibles casos de maltrato de mascotas

La veterinaria responsable de Salud Animal Municipal, Andrea Colombara, se refirió a la intervención que tuvo el Área a su cargo, en el caso de la mascota que apareció con su cola despellejada y que movilizó a la opinión pública. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, manifestó: "Lamentable lo que pasó con una perrita este fin de semana. Nosotros recibimos el aviso desde la Comisaría, donde la familia de la mascota hizo la denuncia, y se está investigando. Tanto la policía como nosotros, estamos a disposición de este caso. Tengo entendido que están buscando cámaras en la zona, para ver si se puede detectar algo de lo ocurrido. Esperemos que sí".

En cuanto al can afectado, recordó que "la perrita recibió atención veterinaria ese mismo día y por lo que nos informó su dueña, tuvieron que amputarle la cola. Ahora estamos a la espera de que se pueda esclarecer todo esto".

Consultada por la posible vinculación entre los hechos conocidos en los últimos meses, Colombara expresó: "A ciencia cierta no hay nada confirmado de que puedan estar vinculados los hechos, unos con otros. Sí creemos que algunos de todos estos casos fueron infringidos por una persona, pero no todos. Vale mucho la opinión de cada uno de los profesionales que ha atendido a las mascotas, como también nuestro rol municipal. No hay que sacar conclusiones sin escuchar la palabra de los profesionales. Lo del gato horrorizó a todos y fue lamentable. La policía no pudo dar con el autor, no se encontraron pruebas que puedan indicar quién fue o dónde. Si hay un culpable debería pagar. Igualmente, de los casos que surgieron luego, algunos pueden tener algo de la mano humana por detrás, pero es importante asesorarse por profesionales cuando surgen estas cosas, para no crear una psicosis en la gente, de que hay personas lastimando animales sin motivo".

Respecto de la ubicación geográfica de los hechos denunciados, la profesional apuntó: "Hay algunos casos separados por más de 10 cuadras, pero si miramos el mapa de Crespo desde arriba, está localizado en un sector".

La responsable del Área Municipal inherente instó a transitar los canales oficiales habilitados para este tipo de circunstancias: "Recomendamos contar con la opinión de un profesional y hacer la denuncia, tanto en el Área de Salud Animal como en la Comisaría. La gente ante la desesperación lo publica en redes o recurre a otros medios, pero siempre el camino es hacer la denuncia. Nosotros trabajamos en conjunto, la información se cruza todo el tiempo y lo interesante es que tenemos otras herramientas para resolverlo. A veces no sucede, pero hay que mover los recursos que tenemos en Crespo. Que se acerquen y hagan la denuncia".

Orientándose en los propietarios responsables, Colombara sostuvo que "nada justifica lo que está pasando, pero recordamos que la manera más segura de tener a las mascotas es dentro de nuestros domicilios. Si están en la vía pública, que sea acompañados de sus dueños, tanto para prevenir este tipo de hechos como también accidentes de tránsito, peleas con otros perros, mordeduras y demás".