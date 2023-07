Desaparecen los "Estados" de WhatsApp y llega una nueva función

Estación Plus Crespo

Una nueva actualización traerá aparejada modificaciones en una de las funciones más usadas de WhatsApp: los "Estados". Poco antes de que cada persona comience a notar el cambio en su teléfono celular, el especialista en nuevas tecnologías, Daniel Giosa, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Hasta el momento, WhatsApp tiene una solapa o pestaña -llamada Estado-, en la que el usuario puede subir una foto, un video o algún cartelito a modo de anotación, que permanece visible durante 24 horas. A partir de ahora, ese espacio pasará a llamarse 'Actualizaciones', que además de brindar estas posibilidades mencionadas, traerán canales de difusión".

A modo de ejemplo, refirió: "Si alguien sube una foto de un escenario natural, podrá ponerla en el canal de Paisaje. Es como si fuera un Instagram, en el que uno podrá buscar y ver contenido similar. Se podrá ver no sólo lo que sube un contacto a las Actualizaciones, sino también lo existente en un determinado canal, que incluirá publicaciones de personas que no son contactos, pero que el contenido se vincula. Los usuarios se van a poder suscribir a los canales, sin tener que brindar sus datos personales, como ser su número de celular. Es decir, alguien que no está agendado como contacto podrá ver a través del canal lo publicado en las Actualizaciones, sin acceder al número de teléfono de origen de esa foto, video o mensaje".

"Podría sintetizarse en que de alguna manera, empieza a clasificarse el contenido que uno sube, tanto para control como para agilidad de la red", sostuvo Giosa y agregó: "Hay gente que suele subir fotos de sus actividades del fin de semana, el deporte que practica, comidas y Meta irá reuniendo todo ese material en futuras categorías, llamados canales de difusión. Es una función que ya existe en Telegram, que es otro mensajero".

Desde su experiencia en la enseñanza y manejo de redes, reflexionó: "Son avances que van teniendo las mensajerías en su presentación, apuntando a que los usuarios estén cada vez más tiempo utilizando la aplicación. En su momento fue la aparición de un círculo verde alrededor de la foto que aparece en el chat, como para alertar que ese contacto había hecho una nueva publicación en su Estado. Ahora llegan las Actualizaciones y la intención es que los usuarios pasen más tiempo con el WhatsApp abierto y vayan compartiendo más cosas. Las empresas a través de estos programas generan una especie de carrera entre sí para absorber la atención del público que utiliza estas herramientas. Estos 'cambios de look' ya están vigentes en los teléfonos de las personas que funcionan como probadores, por eso ya hay imágenes y se están creando más canales de difusión. Se estima que para fin de mes, estará activo en todos los celulares".

"No tiene contraindicaciones, más que ser conscientes de que a veces pasamos muchas horas inmiscuidos en las redes sociales. Lo positivo es que podremos conocer o ampliar la visualización de acuerdo a un determinado contenido o si nos referimos a nuestros contactos específicamente, será más ágil la interacción con lo que se publica", precisó el especialista.