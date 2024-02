En cuotas y vía pago electrónico, las dos tendencias en compras de útiles en Crespo

Estación Plus Crespo

El inicio del ciclo lectivo es cada año un acontecimiento a considerar en los presupuestos familiares y con mayor incidencia resulta en este 2024. En muchos hogares crespenses y de la zona, que adquieren este tipo de productos en esta ciudad, han tenido previsibilidad y se anticiparon: "Los que pudieron, ya con el aguinaldo invirtieron en útiles. De manera particular en estas vacaciones, ya desde diciembre del 2023 que hay un movimiento de ventas marcado. En enero, la fecha de Reyes fue para muchos un obsequio para la mochila escolar, por ahí no están dejando llegar febrero, como era más habitual", manifestó Rita Wagner, a FM Estación Plus Crespo, considerando el nivel de ventas en su librería.

"Hay gente que espera la ayuda proveniente de sus sindicatos, que en algunos casos arman el kit escolar y otros, implementan una nueva modalidad de voucher que permite que cada afiliado adquiera por ese determinado monto lo que más está necesitando", comentó.

A la hora de referirse a la forma de compra, sostuvo que "utilizan mucho las tarjetas, porque permiten comprar ahora y pagar en tres cuotas sin interés. De esa manera se están cubriendo de la inflación a la que no somos ajenos en este rubro. Trabajamos con todos los bancos: Banco Nación, por ejemplo, los martes ofrece un 25% de descuento y tres cuotas sin interés; el Banco de Entre Ríos, lo mismo; y Banco Macro ofrece tres cuotas sin interés comprando en cualquier día de la semana. Hay días específicos donde están vigentes hasta seis cuotas sin interés, entonces la gente está muy atenta a aprovechar esas opciones, ya que significan una oportunidad de reducir un poco los costos".

La propietaria de la librería confirmó que han conseguido stocks suficientes y en tal sentido, contó: "hacemos los pedidos en forma muy anticipada, para estar tranquilos. Ni bien termina la temporada de un año, arrancamos con la compra para el año siguiente, entonces estamos abastecidos. Por los problemas de importación, hubo mercadería que fue más complicado conseguir, pero tenemos todo tipo de productos, de buena calidad y para todos los bolsillos".

Rita Wagner acotó que "en este año se notó que cada familia fue viendo qué es lo que va a reutilizar del año pasado, y sólo van comprando lo que necesitan. En el caso de primer grado o los jardines, ya tenemos armados los bolsones escolares conforme las listas sugeridas por las instituciones de Crespo, entonces los padres vienen y directamente se llevan el bolsón preparado, sabiendo que ahí está todo".

Por su parte, Jorge Gieco, propietario de otro local que comercializa útiles, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "La gente con bastante anticipación ha estado comprando, aprovechando el dinero que tenía, como para hacerlo rendir lo más posible, antes de que se le devalúe en el bolsillo. Antes de las fiestas ya recibía consultas respecto de las listas que las maestras habían pasado al culminar el ciclo lectivo 2023, algo fueron adquiriendo en ese momento y a partir de las fiestas, pero marcadamente desde principios de enero, la gente armó la canasta para este año".

"Tenemos absolutamente todo", confirmó el comerciante y agregó: "Incluso cuando hay artículos que no se consiguen en los mayoristas -por falta de stock de ellos-, tratamos de suplirlos con marcas alternativas, de similar calidad. Todo lo que ofrecemos hoy es de muy buena calidad, tanto en marcas tradicionales argentinas como en otras nuevas y hay variedad de opciones en cuanto a los precios".

En términos económicos, afirmó que "la mayoría abona con billetera virtual o alguna de las plataformas de depósito. Ya lo vimos desde Navidad, que el pago electrónico está superando al efectivo, en un 60-40 de proporción. Hay facilidad en la gente para hacer transferencias, mucho Mercado Pago. Cada uno se ajusta a lo que más le conviene, con tarjeta de crédito en cuotas también, recibimos de todo".

Jorge Gieco reveló una de las problemáticas que surge cada año de cara al inicio escolar: "Lo padecemos no solamente los libreros, sino también las mamás o papás que andan buscando por todas las librerías; es el pedido de cuadernos con tapa en determinados colores. En algunas escuelas todavía siguen pidiendo tal o cual color, para una determinada materia o uso del cuaderno. Entonces eso genera el inconveniente desde los mayoristas, porque se les agota el stock de ese color y no todas las marcas manejan la misma gama de colores. Suele ser el motivo de corridas hasta el día antes a empezar las clases".

Ambos coincidieron en que "la moda de este año está relacionada a artículos con imágenes alusivas a Argentina Campeón del Mundo", como así también los clásicos Spiderman, Batman, Superman, Barbie, Unicornio y princesas; hasta personajes más modernos como Naruto y Stich.