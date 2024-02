Últimos días de inscripción para las Becas de Fundación LAR

Estación Plus Crespo

El 29 de febrero cerrará la inscripción del Programa de Becas 2024 de Fundación LAR. Desde dicha institución sin fines de lucro, Natalia De Noni, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Hasta ese día, todos los interesados tienen la oportunidad de presentar los formularios, que se entregan y reciben tanto en formato papel como en formato digital".

En cuanto a los requisitos, destacó que "es una beca al mérito" y en tal sentido, se explayó: "El primer requisito es el promedio alcanzado en el último año, que debe ser de 8 hacia arriba. Tener todas las materias aprobadas y no más de 15 faltas injustificadas. Eso nos da un perfil de alumno responsable y comprometido con su educación, que es lo que nos interesa apuntalar. Después se evalúa no tener sanciones disciplinarias ni llevarse materias previas. En el aspecto económico, no puede ser mayor a 3 Salarios Mínimos Vital y Móvil, considerando los ingresos de todo el grupo conviviente bajo un mismo techo. Tenemos contemplado variantes para acreditar las distintas situaciones laborales que se pueden presentar. Por ejemplo, si alguien es trabajador informal, tiene que ir hasta la Comisaría y formular una Declaración Jurada de Ingresos. Se la redactan ahí, se firma y nos la presentan".

"Es para todo estudiante que resida en una localidad donde LAR esté presente. Puede que cursen en escuelas públicas o privadas", mencionó.

De Noni indicó que "aún no está determinado el cupo para este año, siendo ésto una decisión del Consejo de Administración. Estamos enfocados en el proceso de inscripción, recepcionando la documentación, armando cada legajo para elevarlo a nuestra comisión de Becas. Se hace una preselección, quienes son evaluados por un Asistente Social que visita al alumno, al hogar interesado en la ayuda económica y luego nos emite un informe. Y se confecciona entonces el listado de los chicos beneficiados".

En el 2023, Fundación LAR abonó $9.300 mensuales en concepto de Beca Secundaria, durante el período escolar. Al respecto, la referente sostuvo: "Todavía no podemos definir el monto con el que vamos a arrancar este año, ya que somos precavidos, pero se analiza la situación inflacionaria. Sí puedo destacar que hemos tenido muy buenas devoluciones de quienes han sido beneficiarios desde la puesta en marcha, ya que un apoyo económico siempre es bienvenido en cada familia y a nosotros nos motiva poder colaborar con ese esfuerzo que significa sostener una trayectoria educativa".

En Crespo, las inscripciones se pueden acercar a la sede de la Fundación, en Rivadavia y Roque Sáenz Peña; mientras que en las localidades de la región, lo pueden acercar en un sobre a cada sucursal de LAR. Asimismo, a través de las redes sociales de la Fundación se encuentran disponibles los formularios online y tutoriales de ayuda para concretar el trámite.