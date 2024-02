Se encamina la creación de un Centro de Monitoreo en Crespo

Estación Plus Crespo

Esta semana, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, recibieron al intendente de Crespo, Dr. Marcelo Cerutti y a quien coordinará el Centro de Monitoreo de la ciudad, Sergio Schneider.

El espacio físico ya fue definido y será el edificio municipal emplazado en Avda. Humberto Seri y Tratado del Pilar, distante a pocos metros de Comisaría Crespo.

Acerca de este proyecto, el presidente municipal, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Fuimos con un planteo concreto de poder lanzar y ya normatizar el Centro de Monitoreo. Hoy contamos con unas 90 cámaras de videovigilancia en la ciudad, de diferentes características. Algunas están con una tecnología anterior a la que se maneja actualmente para este tipo de prestaciones -eran por Internet y ahora por fibra óptica-, con lo cual la imagen a veces no reúne la nitidez necesaria o la reproducción no es tan ajustada al tiempo real. Queremos trabajar en mejorar esto, en conjunto con Comisaría Crespo y con AVACC. En su momento haremos los convenios que hagan falta, como para que quede a cargo del municipio el mantenimiento y sostén de todas estas cámaras. Apuntamos a crear una estructura que va a funcionar las 24 horas, con visualización permanente -por parte de personal municipal-, y en contacto directo con todas las instituciones que integran Defensa Civil, ya que se atenderá una amplia variedad de emergencias".

"Queremos darle una función de tipo preventiva, no sólo en materia de seguridad ciudadana, sino también en cuestiones de tránsito y de emergencias en general, de acuerdo a las situaciones que uno puede llegar a observar; porque lo potente de este sistema es la inmediatez", comentó el presidente municipal.

En cuanto a los pedidos planteados al ministro, "cámaras y equipamiento tecnológico", marcó Cerutti, al tiempo que explicó: "El ministerio tiene un convenio con IAFAS, que permitiría poder disponer de fondos que se conviertan en aportes a este objetivo. Hay cuestiones administrativas a solucionar, por el cambio de organigrama provincial, pero en un plazo no muy lejano, se derivarían aportes para la compra de materiales. En base a ese compromiso, es que asumimos la responsabilidad de anunciar a la comunidad esta política pública".

"Nosotros nos haríamos cargo del personal civil capacitado para el monitoreo permanente, del funcionamiento y mantenimiento del sistema. En tanto que Provincia, aportaría equipamiento para nivelar los dispositivos que tenemos en cuanto a cámaras y también en términos informáticos, monitores led, procesadores y lo que se requiere para el almacenamiento de estas imágenes. Hoy es costoso reunir todo y por eso es fundamental que la concreción sea conjunta", resaltó el intendente.

Finalmente, Cerutti manifestó que "si bien no hay fecha exacta de implementación, todo lo conversado nos hace planificar que será una realidad en este 2024".